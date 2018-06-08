got2b phenoMENal: не старайся выделиться, твой стиль сделает это за тебя!

Schwarzkopf представляет брутальное решение для самых стильных и современных джентльменов – got2b phenoMENal. Текстурирующая глина, стайлинг-гель и моделирующая паста станут козырем в рукаве мужчины в любой ситуации!

Викторианская эпоха с ее непременными галстуками-аскотами, жилетами и шляпой «котелок» осталась в прошлом, но понятие «джентльмен» не исчезло из нашей жизни! Сегодня он может носить костюм-двойку в сочетании с кедами. Неизменно одно: прическа современного джентльмена всегда выглядит безупречно стильно.

got2b представляет новую линейку средств для укладки волос специально для мужчин – phenoMENal! В нее вошли три продукта: стайлинг-гель, моделирующая паста и текстурирующая глина, — которые помогут навести лоск или творческий беспорядок на голове в зависимости от твоего образа и настроения.

Текстурирующая глина got2b phenoMENal с матовым эффектом надежно фиксирует укладку, придает текстуру и выделяет пряди. Средство обладает суперфиксацией и идеально подходит для коротких волос!

Стайлинг-гель got2b phenoMENal придает волосам легкую текстуру и здоровый блеск. Легкая формула не склеивает и не утяжеляет волосы. Идеален для волос средней длины и любителей стрижки андеркат.

Моделирующая паста got2b phenoMENal обеспечивает желаемую форму прически и надежную фиксацию в течение всего дня, сохраняя естественную фактуру волос. Благодаря эластичности продукта, легко поправить или даже поменять укладку в течение дня.

Главный лайфхак: чтобы быть истинным джентльменом got2b phenoMENal рекомендует сочетать идеальную укладку с идеальными манерами в любой ситуации!

Henkel Beauty Care – это лидирующие торговые марки на рынках красок для волос (стойкая крем-краска Palette, Palette Фитолиния, Palette Perfect Care, Syoss, Perfect Mousse, Men Perfect, Color Expert), средств по уходу за волосами (Gliss Kur, Syoss, Schauma, Shamtu, FreshLight), средств для укладки (Taft, Syoss, got2b), средств по уходу за кожей (Fa, Diademine, Barnangen).

Источник: Schwarzkopf

Фото: Schwarzkopf

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