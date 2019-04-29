«Главная Ставка» — лауреат Премии «Спорт и Россия-2019»

В спортивной столице России, городе Сочи, состоялась церемония награждения лауреатов ежегодной Премии «Спорт и Россия-2019», направленной на продвижение и всестороннюю поддержку спорта в России. Еженедельник «Главная Ставка» был признан лучшим СМИ в своей категории, получив премию в номинации «Лучший журнал о спорте и ставках» в России.

«Наш журнал — довольно молодой проект, но уже отмечен такой высокой наградой на одном из самых авторитетных спортивных форумов России, — сказал главный редактор «Главной Ставки» Андрей Вдовин. — Это говорит о том, что интерес к ставкам как к части спортивной жизни повышается — как у простых болельщиков, так и у профессионалов отрасли».

Ведущим церемонии стал известный спортивный комментатор Виктор Гусев. В качестве почётных гостей в мероприятии приняли участие звёзды российского спорта — футболисты Дмитрий Сычёв и Александр Филимонов, олимпийский чемпион Александр Легков и знаменитый российский хоккеист Алексей Морозов.

В рамках деловой программы «Спорт и Россия» состоялся бизнес-форум #СпортБизнесИнвестиции, который стал площадкой для обсуждения актуальных тем развития партнёрства в области спорта, обмена опытом и успешными кейсами.

Представители ведущих российских компаний и спортивных ассоциаций обсудили современные подходы к проектированию инфраструктуры спортивных объектов, разобрали эффективные маркетинговые стратегии, применимые к рынку спортивной индустрии, с приглашёнными экспертами испанской Футбольной федерации «LaLiga», «UFC-Россия» и футбольного клуба «Реал Мадрид», и много другое. Ведущим одной из дискуссий выступил главный редактор «Главной Ставки» Андрей Вдовин.

Источник: Лига Ставок

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею