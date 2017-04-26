Gillette поможет футболистам попасть в «Барселону»

Ведущий мировой бренд в области мужского бритья, выступил партнером первого российского реалити-шоу о футболе «Кто хочет стать легионером» на канале «Матч ТВ». Это первое реалити-шоу, которое дает шанс обычным парням попасть в профессиональный футбол.

Отбор молодых футболистов проходил по всей России, но только 25 лучших стали участниками проекта. Реальность профессиональных спортсменов: жизнь на закрытой базе, тяжелые тренировки, матчи с известными командами, общение со звездами футбола – и все это под руководством целой команды профессионалов и генерального менеджера Валерия Карпина. Одиннадцати лучшим игрокам Gillette предоставит возможность отправиться в Барселону, чтобы отточить мастерство точности на игровом поле у тренеров всемирно известного футбольного клуба. Главный приз будет предоставлен в рамках глобального партнерства бренда Gillette с футбольным клубом «Барселона», которое было объявлено в начале марта 2017 года.

Оценить совершенство игры «Барселоны» смогут не только участники реалити-шоу. В рамках глобального партнерства с футбольным клубом, Gillette подарит семь поездок в Барселону на один из матчей самой титулованной команды в мире. Чтобы выиграть главный приз, а также другие подарки, участники конкурса должны регистрировать чеки от приобретенных станков и сменных кассет Gillette, выполнять задания на сайте и набирать баллы по результатам выполнения.

Мужская бритва Gillette MACH3 на протяжении многих лет остается образцом точности благодаря регулярным усовершенствованиям. Сегодня она может похвастаться тремя лезвиями с алмазоподобным покрытием, которое тоньше хирургического скальпеля – за счет этого бритва позволяет достичь максимальной точности бритья, срезая волоски, расположенные максимально близко к коже. Геометрия бритвы делает ее маневренной, а смазывающая полоска, обеспечивающая скольжение, и служит индикатором износа картриджа – как только цвет бледнеет, приходит время его менять.

Источник: Gillette

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