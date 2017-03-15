Футбольная школа ФК «Барселона» и «АвтоСпецЦентр» анонсировали начало сотрудничества

Международная футбольная школа ФК Барселона и ГК «АвтоСпецЦентр», официальный дилер Audi в России, анонсировали подписание соглашения о сотрудничестве. В рамках сотрудничества футбольной школе переданы автомобили Audi для обеспечения транспортных нужд школы.

Московский филиал школы ФК «Барселона» был открыт в сентябре 2016 года. В школе обучаются 200 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Главный тренер и технический директор школы – Жорди Гратакос Гайола.

«Audi является глобальным партнером футбольного клуба «Барселона». Наше сотрудничество продолжается много лет и носит теплый, дружеский характер. Мы очень признательны российскому руководству автоконцерна Audi за поддержку московского филиала школы и предоставление автомобилей в качестве транспортной поддержки школы», – заявил Жорди Гратакос Гайола.

«Наши дилерские центры регулярно выступают партнерами масштабных спортивных мероприятий и турниров, но сотрудничество с международной детской спортивной школой для нас первый подобный опыт. В рамках партнерства мы предоставили три автомобиля Audi московскому филиалу школы ФК «Барселона» на время работы детского лагеря и уже сейчас можем сказать, что гордимся тем, что именно мы поддержали юных футболистов и их спортивный клуб», – комментирует Анна Фролова, директор Департамента маркетинга и рекламы ГК «АвтоСпецЦентр».

Фото: официальный сайт школы ФК «Барселона»

Источник: официальный сайт школы ФК «Барселона»