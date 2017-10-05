Финансовые программы от Группы PSA для бизнеса

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

В гастрономическом пространстве Экомаркет PSA Bank представил ряд специальных финансовых предложений как для физических лиц, так и для малого и среднего предпринимательства. В рамках мероприятия спикеры PSA Bank рассказали о кредитных программах и о лизинговой компании PSA Finance, с помощью которой клиенты могут приобрести автомобили марки Peugeot на максимально выгодных условиях.

PSA Bank на Экомаркете

Российский бизнес ежедневно сталкивается со множеством серьезных вызовов. Одним из важнейших из них остается логистика – возможность быстро и удобно доставить свою продукцию к точкам реализации на функциональных автомобилях. С целью поддержки малого и среднего бизнеса Группа PSA запустила лизинговую компанию PSA Finance, что позволило предложить предпринимателям выгодное финансирование автопарка непосредственно от автопроизводителя.

В рамках кредитных программ PSA Bank владельцы бизнеса могут подобрать себе займ в зависимости от своих потребностей: с минимальным первоначальным взносом; кредит с минимальным ежемесячным платежом или кредит с минимальной переплатой. При этом оформление кредита отличается прозрачностью и быстрыми сроками рассмотрения заявки. Это позволяет представителям малого бизнеса максимально оперативно пополнить свой автопарк. Группа PSA предлагает широкий модельный ряд коммерческих автомобилей, которые являются превосходным образцом многофункциональности, надежности, экономичности и инновационного стиля.

«Коммерческие автомобили Peugeot присутствуют на российском рынке уже на протяжении более 100 лет, – заявил Председатель Правления PSA Bank Эндрю Джон Нортон. – Поэтому поддержка предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса – это не только задача государственного масштаба, недавно объявленная президентом, но и вопрос нашего имиджа, нашей истории. Поэтому мы обеспечиваем наших клиентов на всех направлениях главными преимуществами Группы PSA – гарантированно высокими стандартами работы, а также профессиональным и комплексным подходом к обслуживанию потребностей как бизнеса, так и частных клиентов».

Мероприятие прошло на Экомаркете – гастрономическом проекте в Коньково. Площадка предлагает качественную и полезную продукцию от производителей, фермерства, а также различную кулинарию по новым, модным и традиционным рецептам разных стран мира.

Источник: PSA Bank

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