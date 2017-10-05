Финансовые программы от Группы PSA для бизнеса

В гастрономическом пространстве Экомаркет PSA Bank представил ряд специальных финансовых предложений как для физических лиц, так и для малого и среднего предпринимательства. В рамках мероприятия спикеры PSA Bank рассказали о кредитных программах и о лизинговой компании PSA Finance, с помощью которой клиенты могут приобрести автомобили марки Peugeot на максимально выгодных условиях.

Российский бизнес ежедневно сталкивается со множеством серьезных вызовов. Одним из важнейших из них остается логистика – возможность быстро и удобно доставить свою продукцию к точкам реализации на функциональных автомобилях. С целью поддержки малого и среднего бизнеса Группа PSA запустила лизинговую компанию PSA Finance, что позволило предложить предпринимателям выгодное финансирование автопарка непосредственно от автопроизводителя.

В рамках кредитных программ PSA Bank владельцы бизнеса могут подобрать себе займ в зависимости от своих потребностей: с минимальным первоначальным взносом; кредит с минимальным ежемесячным платежом или кредит с минимальной переплатой. При этом оформление кредита отличается прозрачностью и быстрыми сроками рассмотрения заявки. Это позволяет представителям малого бизнеса максимально оперативно пополнить свой автопарк. Группа PSA предлагает широкий модельный ряд коммерческих автомобилей, которые являются превосходным образцом многофункциональности, надежности, экономичности и инновационного стиля.

«Коммерческие автомобили Peugeot присутствуют на российском рынке уже на протяжении более 100 лет, – заявил Председатель Правления PSA Bank Эндрю Джон Нортон. – Поэтому поддержка предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса – это не только задача государственного масштаба, недавно объявленная президентом, но и вопрос нашего имиджа, нашей истории. Поэтому мы обеспечиваем наших клиентов на всех направлениях главными преимуществами Группы PSA – гарантированно высокими стандартами работы, а также профессиональным и комплексным подходом к обслуживанию потребностей как бизнеса, так и частных клиентов».

Мероприятие прошло на Экомаркете – гастрономическом проекте в Коньково. Площадка предлагает качественную и полезную продукцию от производителей, фермерства, а также различную кулинарию по новым, модным и традиционным рецептам разных стран мира.

Источник: PSA Bank

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