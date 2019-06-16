Фернандо Алонсо выиграл «24 часа Ле-Мана» и стал чемпионом мира. Терещенко и Сироткин не добрались до финиша

Легендарная гонка «24 часа Ле-Мана» уже в 87-й раз прошла неподалеку от одноименного французского городка на знаменитой трассе «Сартэ». Главное ежегодное событие в мире автоспорта в очередной раз подтвердило, что на сегодняшний день у «гонки на выживание» нет конкурентов в календаре событий мира моторов.

Для того, чтобы оценить масштаб действа, необходимо хотя бы однажды на нем побывать. Раз в год небольшой населенный пункт Ле-Ман, где проживает всего-то 6000 человек, превращается в место паломничества любителей автоспорта, коих на прошлый заезд собралось свыше 400 000 (на этот раз собралось чуть больше 250 000). Для сравнения: чемпионат мира по футболу в России в 2018-м году посетило порядка 3 500 000 иностранных болельщиков, но мундиаль длился месяц и проходил в 11 городах. А теперь представьте, что все футбольные болельщики ЧМ-2018 одновременно оказались, скажем, в подмосковном Реутове. Примерно такое же соотношение между местными жителями французского городка и приезжими наблюдается во время «24 часов Ле-Мана».

Тянет болельщиков в Ле-Ман не только высочайший статус спортивного события как такового, но и гарантированная интрига. Спросите у прошлогодних победителей в классе LMP1 из Toyota, одержавших год назад здесь свою первую в истории победу, как труден был их путь к триумфу. Именно японцы, остающиеся на данный момент единственной заводской командой в элитном классе, подарили Ле-Ману самую драматичную концовку за все время проведения 24-часовых заездов. В 2016-м году лидировавшая за пару кругов до финиша Toyota TS050 начала терять скорость, а затем и вовсе остановилась на финишной прямой, подарив победу в гонке Porsсhe.

Трассе «Сартэ», которая является одной из самых длинных в мире (ее протяженность составляет 13626 метров), доводилось видеть и не такое. Случались на автодроме, во время гонок включающего в дистанцию и дороги общего пользования, и вовсе уникальные явления.

Здесь в 1953-м побеждали за рулем Jaguar пьяные Тони Ролт и Данкан Хэмилтон, заливавшие всю ночь в кабаке горе после дисквалификации, но все же вышедшие на трассу после отмены наказания

Здесь в начале 90-х случалось побеждать злые прототипы гражданскому McLaren. Здесь до 1969 года пилоты устраивали забег до своих болидов, но после опасного инцидента в 1968-м, к счастью не закончившегося трагедией, эта практика была запрещена.

Трасса словно создана для того, чтобы сделать столь продолжительную гонку увлекательной в каждом ее отрезке. Она не изобилует поворотами, которых всего 38, зато прямых, где необходимо развивать максимальную скорость предостаточно. Обогнать прошлогоднего победителя – Toyota, не только являющуюся единственной заводской командой, но и единственной, использующей гибридный двигатель, изначально шансов не много даже у главных конкурентов из Rebellion и Dallara, но предугадать, кто взойдет на высшую ступень пьедестала после 24-часовой гонки, довольно сложно. Наверняка в той же Toyota после уже упомянутых событий в 2016-м не спешат напоминать конкурентам о собственном статусе фаворитов.

В младшем классе прототипов (LMP2) интриг хоть отбавляй. Для отечественных болельщиков в первую очередь интересно было посмотреть за противостоянием команды россиянина Романа Русинова и Alpine Renault. Если кто забыл, то именно протест французов привел в прошлом году к тому, что у Романа и его партнеров отобрали победу в гонке, наказав за использование нерегламентированного оборудования для подачи топлива при дозаправке. Хорошо, что отменили забеги к автомобилям, а то борьба в прямом смысле могла начаться на трассе еще до того момента, когда пилоты заняли свои места в кабинах болидов.

Впрочем, «бежали» на максимальных скоростях к стартовой линии далеко не все. Формат гонки превращает квалификацию к ней если не в формальность, то не в самое ответственное с точки зрения команд и пилотов мероприятие. Победа в квалификации обеспечит лишь формальное преимущество на старте, но неизбежно привлечет внимание организаторов, которые будут пристально изучать болид, показавший лучшие результаты. Некоторые гонщики откровенно признавались перед гонкой, что не выложились в предварительных заездах полностью и даже не пытались показать свой быстрый круг, решив припрятать свои козыри до самой гонки.

Но главным вопросом даже не дня, а суток, на которые растянулась гонка, все же оставался розыгрыш чемпионского титула, на который небезосновательно претендовал знаменитый Фернандо Алонсо и его партнеры по Toyota Буэми и Накадзима.

Сразу скажем, что титул от Алонсо не ушел. Оба экипажа Toyota, занявшие в квалификации 2 первых места, лидировали с первого круга и до самого финиша, так и не позволив соперникам хотя бы попытаться навязать борьбу

При этом стоит отметить, что прогнозы пессимистов, уверявших, что японская команда привезет конкурентам на финише 15, а то и больше кругов не подтвердились.

После финиша Алонсо, как не сложно догадаться, пребывал в отличном расположении духа, но нашел в себе силы признать, что в этой гонке победы больше был достоин другой экипаж: «Второй экипаж Toyota (Кобаяши, Конвей, Лопес) лидировал большую часть гонки. Мы смогли выйти на первое место лишь благодаря их проблемам в концовке, когда болид дважды заезжал в боксы для смены колеса. Да, нам здорово повезло, но мы принимаем эту победу. Без удачи в автоспорте никуда»

Организаторы очевидно не в восторге от доминирования Toyota на протяжении всего суперсезона, в ходе которого было выиграно 8 гонок из 8. Правда, победу в Сильверстоуне по итогам техиснспекции у Toyota отобрали, но общей картины это не меняет. Уже в следующем сезоне грядут серьезные перемены. Необходимо выровнять шансы команд, но сделать это в спортивной плоскости едва ли возможно. В любом случае следующий сезон принесет такие изменения в правила и регламент, что разбираться в них болельщикам придется довольно долго.

Помимо Алонсо и его чемпионства в гонке было предостаточно микродуэлей и интриг. Но российских поклонником автоспорта интересовали в первую очередь соотечественники. Главное достижение – 3-е место BR Engineering BR1, которым управляли Виталий Петров, Михаил Алешин и Стоффель Вандорн. Сергей Сироткин, Егор Оруджев и Стефан Сарразен не смогли добраться до финиша. А в классе LMP2 не добрался до финишной черты экипаж ARC Bratislava, в составе которого вместе с Константином Терещенко были Хеннинг Энквист и Миро Конопка.

«24 часа Ле-Ман». 1. Алонсо, Буэми, Накаджима – Toyota TS050 Hybrid (LMP1). 2. Конвей, Кобаяши, Лопес — Toyota TS050 Hybrid (LMP1) – отставание 16.972. 3. Петров, Алешин, Вандорн — BR Engineering BR1 (LMP1) – отставание 6 кругов.

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