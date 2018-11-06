Федерация хоккея России и БК «Лига Ставок» объявили лауреатов премии «Герои Хоккея»

6 ноября 2018 года в УТЦ «Новогорск» состоялось вручение премии «Герои хоккея», учредителями которой выступили Федерация хоккея России и официальный партнер ФХР и национальной сборной — букмекерская компания «Лига Ставок».

Лауреатов премии определяли по итогам сезона 2017-2018. Победители были выбраны в семи номинациях

Самый ценный игрок — Павел Дацюк

Болельщики сборной России определили лауреата в официальной группе ФХР в социальной сети «Вконтакте» путем голосования за игрока, внесшего наибольший вклад в успехи национальной команды.

Лучший бомбардир — Никита Гусев

Хоккеист, набравший наибольшее количество очков в матчах за национальную сборную России по хоккею.

Лучший снайпер — Кирилл Капризов

Игрок, забросивший наибольшее число шайб в матчах за национальную сборную России.

Джентльмен года — Александр Барабанов

Игрок, продемонстрировавший образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством, был выбран членами «Зала славы отечественного хоккея».

Лучший новичок — Илья Михеев

Лауреат – хоккеист, наиболее ярко проявивший себя среди тех, кто провёл первый сезон в составе национальной сборной России – был определён по итогам голосования представителей СМИ.

Незаметный герой — Константин Рогатин

Лауреатом выбран техник национальной сборной России, внесший, по мнению игроков и тренерского штаба, наибольший вклад в деятельность команды.

Лидер команды — Роман Ротенберг

Лауреатом признан член национальной сборной России по хоккею, который является примером для партнеров (на льду и вне его) и который внес наибольший вклад в успехи команды по мнению всех членов национальной сборной.

Победа национальной команды в Олимпийских играх 2018 года объединила страну и дала новый импульс развитию хоккея: сегодня матчи наших команд привлекают внимание десятков миллионов болельщиков. Вот почему мы вместе с компанией «Лига Ставок» учредили премию «Герои Хоккея». Мы благодарим наших партнёров за внимание к хоккею, за стремление донести до людей имена спортсменов, которые прославляют нашу страну и являются героями для россиян.

Юрий Красовский, президент БК «Лига Ставок»:

БК «Лига Ставок» благодарит ФХР за возможность принять участие в учреждении и проведении этой премии. Вся страна берёт пример с наших хоккеистов, вся страна гордится завоёванными олимпийскими медалями. Мы уверены, что ребята послужат достойным примером для подрастающего поколения, для молодых спортсменов, для молодых хоккеистов. Так держать!

Спортивная премия «Герои Хоккея» — ежегодная награда в области хоккея, направленная на популяризацию и развитие вида спорта на территории Российской Федерации. Лауреаты премии определяются по итогам официальных матчей национальной сборной России прошедшего спортивного сезона в рамках Еврохоккейтура, чемпионата мира, Олимпийских игр, Еврочелленджа, Кубка мира и других турниров. В составе жюри — представители ФХР, члены «Зала славы отечественного хоккея» и представители официального партнера сборной России по хоккею — БК «Лига Ставок».

Источник: Лига ставок

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