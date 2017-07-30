Федерация футбола Белоруссии проведет расследование матча «Нафтан» — «Крумкачы»

Ассоциация Белорусская федерация футбола (АБФФ) проведет расследование по матчу Кубка страны между клубами «Нафтан» и «Крумкачы», который заподозрили в договорном характере. Некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, сообщила о подозрительных ставках в матче 1/8 Кубка Беларуси.

При счете 1:1 букмекеры-партнеры организации зафиксировали аномальное количество ставок на ТБ 2,5. В итоге третий мяч был забит в компенсированное арбитром время.

«Раз сигнал есть, будем реагировать, разбираться. Как только появится какая-нибудь информация, вы узнаете», — заявил офицер честности АБФФ Виктор Сокол-старший.

Фото: YouTube канал ФК «Крумкачы»

Видео: YouTube канал ФК «Крумкачы»

Источник: Рейтинг Букмекеров

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