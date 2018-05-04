Еженедельник «Футбол» — лауреат премии «Спорт и Россия-2018»

В Сочи состоялась 5-я церемония вручения ежегодной национальной премии «Спорт и Россия-2018». Еженедельник «Футбол» получил награду в номинации «За вклад в популяризацию спорта».

Премия и Форум «Спорт и Россия — 2018» — это ежегодное мероприятие, призванное не только поощрять компании за вклад в развитие и популяризацию спорта, но и стать деловой площадкой, объединив за одним столом специалистов из разных областей.

Двухдневный форум, с которого началось это спортивное событие, прошел 26 апреля на Красной Поляне. Участники обсудили особенности спортивного спонсорства, механизмы государственно-частного партнерства в спорте, безопасность спортивных объектов, а также прогнозы на чемпионат мира по футболу.

В 2018 году Москва превратится в центр мирового футбола. Столице России на память о чемпионате мира останутся красивейшие стадионы и теплое ощущение праздника, которое и должен дарить настоящий футбол. Накануне этого глобального события для нашей страны журналисты еженедельника «Футбол» выпустили книгу-путеводитель «Москва футбольная».

Авторами проекта выступили Денис Вдовин, Андрей Вдовин, Никита Котов, Олег Лыткин, Антон Муша, Сергей Дроняев и Максим Серегин. Интересные истории, почти забытые легенды и многие места, связанные с футболом, — все для того, чтобы совершить увлекательное путешествие по футбольной Москве.

Именно книга «Москва футбольная» и была отмечена премией «Спорт и Россия-2018». Награду в Сочи на торжественной церемонии получил исполнительный директор нашего издания Анатолий Волосов.

Среди лауреатов премии, получивших заслуженную награду, хотелось бы отметить следующие компании: Империал Парк Отель & SPA, курорт «Роза Хутор», Crocus Fitness, Сеть фитнес клубов Зебра, сеть фитнес-клубов X-Fit, компания BQ, БК «Лига Ставок», АО «ФК «Спартак – Москва», ZENDEN Group, AGT Communications Agency, Greenbet, ООО «Орифлэйм Косметикс», ООО «Компания Крамб», ООО «Бином Софт», ООО «Академия Супербола», KAMA TYRES, ERA, ООО «Европейская юридическая служба», ООО «Тойота Мотор», Корпорация Сибирское здоровье, «Академия Киберспорта СИТИЛИНК», АО «Международный аэропорт Шереметьево», REHAU, ООО «ПУМА-РУС», БК «Бинго-Бум», ACB – TV, Группа компаний IEK, НК «Роснефть», Строительная компания «Инсити», Ледовый комплекс «Арена Морозово», Холдинг «Адамант».

В этом году Ежегодной национальной премии «Спорт и Россия – 2018» исполнилось 5 лет. И поэтому вдвойне важно, что мероприятие приехали поддержать такие звезды российского спорта как: Евгений Алдонин — российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка России. Обладатель Кубка УЕФА; Александр Филимонов — советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России; Алексей Тищенко — российский боксер, двукратный олимпийский чемпион (2004 и 2008), чемпион мира, Европы и России, чемпион мира среди юниоров; Анастасия Максимова — российская гимнастка, заслуженный мастер спорта России. Олимпийская чемпионка в групповых упражнениях, чемпионка мира и Европы.

Источник: БК «Лига Ставок»

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