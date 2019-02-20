Евгений Савин запустил народный флешмоб в поддержку хоккеистов на ЧМ-2019 в Словакии

Популярный ведущий и спортивный комментатор Евгений Савин рассказал о приметах и традициях спортсменов, а также призвал всех принять участие в новом флешмобе и поддержать хоккеистов на чемпионате мира по хоккею 2019 в Словакии!

Присоединиться к флешмобу очень просто – достаточно отрастить бороду и выложить свое фото в соцсети с хэштегами #брутальныйхоккей и #хочувСловакию. А если борода не растет, то ее можно скачать с сайта hockey.promo и сделать пост с теми же хэштегами. Флешмоб проводится при поддержке брендов Alpen Gold, Oreo, TUC, Dirol и Halls. Один из участников флэшмоба, выбранный случайным образом, отправится на чемпионат мира по хоккею.

По словам Евгения, спортсмены – очень суеверные люди: «Хоккеисты перед важными матчами отращивают бороды, потому что щетина в хоккее – символ удачи и успеха, а приметы обязательно нужно поддерживать работой и мастерством»

А еще попасть на ЧМ-2019 в Словакии можно при участии в другой акции, организованной брендами Alpen Gold, Oreo, TUC, Dirol и Halls. К акции уже присоединились некоторые торговые сети. С 28 января по 15 марта, приобретая продукцию данных брендов и используя карту лояльности, каждый посетитель этих торговых сетей автоматически становится участником розыгрыша призов!

Чем больше покупок будет совершено, тем больше шансов выиграть главный приз – поездку на финал чемпионата мира по хоккею в Словакию и возможность насладиться эмоциями от игры в VIP-ложе с панорамными окнами Skybox. Также, каждую неделю разыгрываются поездки на троих на отборочные матчи чемпионата мира, и каждый день зачисляются бонусные баллы на карту лояльности призеров акции.

Хоккей – один из самых популярных видов спорта в России. Россияне активно следят за соревнованиями по хоккею, сопереживают любимым игрокам и испытывают яркие эмоции от игры. В 2019 году компания Mondelez International, официальный спонсор чемпионата мира по хоккею 2019, берет на себя смелую миссию возродить дух единства и невероятный заряд энергии, испытанные во время ЧМ по футболу в России. Для этого компания запускает всероссийский национальный проект, включающий в себя флешмоб в социальных сетях и акцию при участии торговых сетей.

Источник: hockey.promo

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею