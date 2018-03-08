В России продолжается уникальный национальный кастинг в «Команду №1»! Ее главный тренер и посол бренда «Лига Ставок» Евгений Савин набирает свою сборную, которая в преддверии старта ЧМ – 2018 сыграет с официальной сборной болельщиков, и к тому же всем составом посетит матч Россия – Египет на домашнем мундиале.

Очередной остановкой в маршруте проекта стал Воронеж – город с богатейшей футбольной историей. Вместе с местными футбольными болельщиками, до отказа заполнившими один из самых популярных спорт-баров города, Евгений Савин прокомментировал матч «Локомотив» — «Спартак», а главное – выбрал 7-го участника в «Сборную БК «Лига Ставок».

Знакомьтесь! Еще одним участником «Команды №1» стал Николай Смолевский, болельщик воронежского «Факела». Именно он оказался самым удачливым в конкурсе прогнозов на матч «Локомотив» — «Спартак» и в финальной битве за место в составе «Команды №1».

— Я ожидал, что матч получится таким тяжелым и напряженным, поэтому поставил на 0:0, —рассказывает победитель. —А вот уйти с таким роскошным подарком, конечно, не ожидал! Огромное спасибо БК «Лига Ставок» за эмоции и возможность вживую поддержать нашу сборную этим летом!

Символично, что в этот футбольный вечер на мероприятии был свой собственный Семин — еще более любимый воронежскими болельщиками, чем тренер «Локомотива». Геннадий Семин, один из лучших игроков за всю историю местного «Факела» стал почетным гостем праздника.

— В Воронеже очень большая футбольная аудитория, и сегодня мы в этом еще раз убедились, — отметил Геннадий Семин. — Жаль, что в таком печальном состоянии сейчас находится «Факел» — в последнее время он не дает никаких поводов для радости. Здорово, что сегодня хотя бы на пару часов болельщики снова смогли погрузиться в атмосферу большого футбола.

Ну а тем временем в географии кастинга в «Команду №1» осталось всего четыре города. А это значит – главный тренер команды Евгений Савин и БК «Лига Ставок» ищут еще четырех участников. Куда Евгений Савин отправится за следующей футбольной звездой? Следите за новостями!

Источник: БК «Лига Ставок»

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