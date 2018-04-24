EuroChem Cup 2018 поддержал вратарь сборной Финляндии Микко Коскинен

Вслед за Александром Овечкиным вратарь финской сборной Микко Коскинен поддержал детскую команду «Эспоо Блюз», принимающую участие в хоккейном турнире EuroChem Cup 2018. Турнир пройдет с 26 по 29 мая в городе Новомосковске Тульской области.

Ранее другой хоккеист с мировым именем – Александр Овечкин, 3-кратный чемпион мира, выступающий за команду «Вашингтон Кэпиталз», поддержал юных дебютантов турнира – команду «Олбани Кэпиталз» из города Нью-Йорка, пожелав им успешной игры.

Хоккей. Команды из 8 стран готовятся к турниру Eurochem Cup-2018

Микко Коскинен в ответ решил поддержать финских ребят, тренирующихся в его родном клубе: «Привет юным хоккеистам моего родного города Эспоо! Желаю вам удачи в традиционном весеннем турнире в городе Новомосковске! Для вас это маленький чемпионат мира. Помните, что участие в международных турнирах очень полезно. Оно дает хороший опыт. Можно многому научиться и поверить в свои силы.

Это большой вызов для маленьких хоккеистов. Забрасывайте много шайб и побеждайте!»

Международный детский хоккейный турнир на Кубок Минерально-химической компании«ЕвроХим» соберет на ледовых аренах города Новомосковска команды юных игроков не старше 12 лет из 8 стран, среди которых: Россия, Финляндия, Эстония, Германия, Швейцария, Бельгия, Литва и США.

Еженедельник «Футбол. Хоккей» является информационным партнером турнира. Более подробную информацию о турнире можно получить на сайте eurochemhockey.com.

Источник: eurochemhockey.com

Фото: eurochemhockey.com

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