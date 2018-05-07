Егор Крид бесплатно выступит в Самаре в рамках открытия проекта KFC BATTLE!

12 мая KFC соберет самых талантливых и активных молодых ребят со всего Поволжья на долгожданном фестивале спорта и музыки KFC BATTLE FEST на территории ТРК «Космопорт» в Самаре. Поддержать участников приедут звезды шоу-бизнеса, среди которых и Наставники проекта – популярный исполнитель Егор Крид и видеоблогер Anny May.

В Самаре пройдет официальная церемония открытия нового седьмого сезона проекта KFC BATTLE. На протяжении многих недель юные футболисты и баскетболисты боролись за выход в полуфинал проекта. Участие в отборочном этапе приняли команды из 4 городов: Самары, Саратова, Ижевска и Казани. Теперь сильнейшим командам предстоит сразиться за путевку в Москву на Суперфинал проекта, где они поборются за главный приз — поездку в Европу от туроператора SUNMAR! Всего в 2018 году участниками Чемпионатов KFC по футболу и стритболу станут более 100 000 человек из 27 городов России и СНГ.

Год назад по независящим от меня обстоятельствам я не смог попасть в Самару на KFC BATTLE FEST. Я абсолютно уверен в том, что в этот раз ничто не сможет помешать выступить на открытии проекта — рассказывает в преддверии события Наставник KFCBATTLE по направлению вокал Егор Крид. — Это будет наша первая встреча с участниками и гостями нового сезона. Несмотря ни на что, переступайте через свои страхи и побеждайте!

Программа

KFC BATTLE FEST в Самаре — это мощный микс трендовых видов спорта и направлений стрит-культуры. В распоряжении участников — стадион, сцена, воркаут-площадка и интерактивные зоны, в течение всего дня каждый гость может поболеть за команду друзей, пообщаться со звездами, прокачать себя, освоить разные виды спорта и творчества, да и просто весело провести время.

Бери свое: KFC вызывает молодежь на батл

Стадион

В программе фестиваля — региональные финалы Чемпионатов KFC по футболу и стритболу. В турнире примут участие мужские и женские любительские команды из Самары, Саратова, Ижевска и Казани в возрасте от 14 лет. Тему соревнований продолжает Чемпионат KFC по воркауту, где пройдут батлы между спортсменами Самары. Воркаут-зона организована при поддержке бренда «Троекурово». Также любой желающий может попробовать свои силы в зоне «Панна-футбол», один на один сразившись с соперником в футбольном матче.

Интерактив

На протяжении всего фестиваля на площадке у ТРК «Космопорт» будут работать интерактивные площадки, на которых каждый сможет проявить себя в различных дисциплинах и выиграть призы. Из новинок сезона 2018 на фестивале будут презентованы квест от KFC и сети квестов в реальности «Клаустрофобия», выставка лучших работ конкурса KFC BATTLE: фото и зона знакомств.

Блогеры

Традиционно фестиваль KFC BATTLE FEST объединяет все молодежные тренды. Один из них – блогеры! Любой желающий может получить автографы у своих популярных кумиров, имя которых пока держится в секрете. Главным сюрпризом от организаторов станет визит на KFC BATTLE FEST Наставника Anny May!

KFC впервые проводит чемпионат по киберспорту

Сцена

В яркой шоу-программе на сцене ожидаются выступления черлидеров, массовые флешмобы, футбольный фристайл, битбокс, танцевальные батлы, а также новый батл в истории KFC — COMEDY BATTLE! С концертной программой выступит специальный гость – финалист «Новой Фабрики Звезд» Даниил Данилевский, а хедлайнером фестиваля станет Наставник KFC BATTLE по направлению вокал, популярный исполнитель Егор Крид! На сцене KFC BATTLE FEST также выступят победители проекта прошлого сезона.

Участники регионального финала KFC BATTLE в Самаре борются за возможность выступить на Суперфинале в Москве 21-22 июля, где сразятся за суперприз — путешествие в Европу от туроператора SUNMAR, поддержку своих творческих проектов и другие ценные призы. Участвуйте сами и приходите болеть за своих друзей!

KFC BATTLE KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков.