Дзюба прерывает безголевую серию и приносит выигрыш болельщикам

В офисе Российской Премьер-Лиги прошла традиционная пресс-конференция по итогам 24-го тура. «Зенит» заметно упрочил свое лидерство, одолев в гостях главного преследователя — «Краснодар». А «Локомотив» и ЦСКА, еще одни конкуренты питерцев, потеряли очки, сыграв вничью в очном матче. Заместитель гендиректора БК «Лига Ставок», генерального партнера РПЛ, Александр Егоров, подводя итоги 24-го тура, отмечает, что на этот раз болельщики оказались проницательнее букмекеров.

«Двадцать четвертый тур стал прибыльным для болельщиков, сумма выплат превысила сумму принятых ставок на 20%. Сразу в шести из восьми матчей тура фанаты праздновали успех. Самым популярным среди болельщиков по числу принятых ставок стала встреча между «Спартаком» и «Енисеем» — 23% от суммы всех ставок тура. Еще одним востребованным поединком стало противостояние «Краснодара» и «Зенита», на которое пришлось 20% ставок. Эта же игра стала самой прибыльной для болельщиков, сумма выплат превысила сумму принятых ставок практически на 63%. Тогда как самым доходным матчем для компании стала встреча «Анжи» с «Ахматом», где наша прибыль составила практически 27%», — сказал Александр Егоров на пресс-конференции по итогам 24-го тура РПЛ.

В минувшем туре компанией не было замечено никаких подозрительных ставок по системе «раннего оповещения». Стоит отметить, что к матчу «Краснодар» — «Зенит» именно хозяева подходили в роли небольших фаворитов, но при этом около 70% ставок были на успех питерцев. А в игре «Локомотива» с ЦСКА лишь 14% ставок пришлось на ничью.

Шансы «Зенита» на победу в чемпионате сейчас уже практически стопроцентные. На такое событие мы предлагаем коэффициент 1,03, тогда как перед началом тура на итоговый успех питерцев давали 1,20. Самый вероятный конкурент сине-бело-голубых сейчас «Локомотив», но коэффициент на их победу после минувших выходных увеличился более чем в два раза и сейчас равен 25,00», — заявил Егоров.

Что касается бомбардирской гонки, то отметившийся голом в ворота «Локомотива» Федор Чалов упрочил своё лидерство. Сейчас коэффициент на его победу равен 1,40, а ещё неделю назад он достигал отметки 2,00. На Сердара Азмуна, оставшегося без забитых мячей в минувшем туре, неделю назад можно было поставить с коэффициентом 3,50. Теперь же вероятность его успеха оценивается в 5,00.

«Особого внимания в этом туре заслуживают два «экспресса». Один из них был на точный счет в матчах «Оренбург» -«Ростов» и «Уфа» — «Арсенал». Общий коэффициент составил 536,25, и ставка в 100 рублей принесла болельщику выигрыш в более чем 53 тысячи. Второй «экспресс» другой болельщик собрал из верных исходов пяти субботних поединков. Коэффициент достиг отметки 195,00, а ставка в 250 рублей принесла ему более 48 тысяч рублей выигрыша. Ещё два интересных пари пришлось на игру «Краснодара» с «Зенитом». Один болельщик сделал ставку, что будет забито больше 3,5 голов и при этом соперники в сумме нанесут 14 и более ударов в створ ворот. Коэффициент такого события составил 7,50, а ставка равнялась 1 000 рублей. Другая ставка была на то, что в игре с «Краснодаром» Артем Дзюба прервет свою безголевую серию. На такой исход мы давали коэффициент 3,20, что позволило болельщику со ставки в 2 000 рублей выиграть 6 400 рублей», — рассказал Егоров.

Источник: Лига Ставок

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