«Добрый» выпустил три новых нектара «Уголки России»

Как побудить людей активнее интересоваться особенностями своей страны? Удивить их и показать, как много нового и неожиданного они могут для себя открыть. С этой целью «Добрый», вдохновленный разнообразием нашей природы, создал новую линейку «Уголки России» – три нектара, которые расскажут о трех регионах и выращенных на их территории фруктах и ягодах.

Так, сочная и душистая «Груша» раскроет секрет щедрого Поволжья: сегодня мало кто догадывается, как много фруктовых садов раскинулось на берегах великой русской реки Волги, и что Поволжье – один из ведущих регионов по урожаям груш.

Редкое сочетание «Гранат-Виноград » поведает историю о чистом горном воздухе и теплом климате Кавказа и развенчает расхожий миф, что гранат – заморский фрукт, ведь это столь распространенный «житель» самого древнего и южного города этого региона – Дербента.

Вкус «Слива-Смородина -Яблоко-Вишня» напомнит россиянам о плодородии и невероятном богатстве плодово-ягодных садов Черноземья, столь буйном, что оно вдохновляло самого Чехова. И не только его!

100% соки, нектары и морсы под маркой «Добрый» выпускаются в России с 1998 года. «Добрый» является брендом №1 по знанию и потреблению. Высокое качество продукции под брендом «Добрый» подтверждено национальными и международными наградами: «Лучшее детям», «Народная марка», «Бренд года». В 2016 году бренд «Добрый» в 10-й раз стал обладателем премии «Товар года» в номинации «Натуральные соки и нектары».

Фото: «Добрый»