Дилеры KIA приняли около 28 000 заявок на новый Rio

Новое поколение KIA Rio, самой популярной модели на российском рынке , очень тепло встречено потребителями. Об успехе новой модели говорит тот факт, что российские дилеры KIA приняли почти 28 000 предварительных заявок на новый KIA Rio. Такого результата удалось достичь менее чем за месяц с даты объявления цен и комплектаций – 17 июля 2017 года. Продажи новинки в России стартовали 1 августа 2017 года.

Новый Rio с момента начала продаж принимает участие в государственных программах поддержки автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых предусмотрена сниженная на 6,7% ставка кредитования и возможность нулевого первоначального взноса. Минимальная ставка по тарифам Банков-партнеров KIA Finance составляет в рамках этих программ 6,0%. KIA Finance совместно с Русфинанс Банк была разработана уникальная в своем роде программа «Год без платежей» с беспрецедентными условиями: выплаченные за первый год срока кредитования платежи компенсируются клиенту зачислением денежных средств на личный расчетный счет в банке. Также в рамках хорошо зарекомендовавшей себя программы «KIA Легко!» запущена акция «Новый Rio за 150 рублей в день + Страховой Пакет в комплекте».

Клиенты KIA, воспользовавшиеся условиями программы обновления автопарка «trade-in», получают дополнительную выгоду в размере 30 000 рублей. Для самых лояльных клиентов KIA Rio в рамках программы KIA trade-in предусмотрены особо выгодные условия: при обмене KIA Rio третьего поколения на модель нового поколения выгода клиента по программе trade-in увеличивается до 50 000 рублей.

На новый KIA Rio распространяются уникальные условия заводской гарантии KIA – 5 лет или 150 000 км пробега.

Источник: Официальный сайт КIA