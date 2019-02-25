День Бесценного защитника в рамках «Бесценной лиги» Mastercard и КХЛ

На встрече медиа-клуба совместной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ, состоявшейся 22 февраля, подводили итоги Регулярного Чемпионата, который уже позади, а впереди – плей-офф, самая захватывающая часть сезона. Участники сессии, которая прошла во время одного из последних матчей Регулярного Чемпионата ЦСКА — «Динамо» (Рига), вспоминали самые яркие события «Бесценной Лиги» нынешнего сезона и чествовали Бесценного Болельщика и Игрока традиции. Ведущей встречи выступила Наталья Кларк.

С 2015 года Mastercard является официальным партнером Континентальной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой Чемпионата КХЛ

Во время февральской встречи медиа-клуба в преддверии Дня защитника в центре внимания оказались хоккейные защитники. В рамках сессии гостей встречи ждали многочисленные сюрпризы от Mastercard и КХЛ. Одним из главных стал приход в ложу почетных гостей мероприятия — известных российских хоккеистов – Федора Канарейкина и Александра Гуськова, который в тот вечер еще и комментировал проходивший матч. Известные игроки поделились с гостями воспоминаниями о запомнившихся матчах, связанными с болельщиками историями, рассказали о том, как отмечают праздник в их семьях и ответили на вопросы журналистов.

Александр Гуськов поделился своими впечатлениями о прошедшем вечере и своей истории в роли защитника:

Приятно быть сегодня здесь, чувствуется располагающая к общению, дружеская атмосфера. Вспомнил здесь о том, как стал защитником. Несмотря на то, что долгое время я был нападающим, в 18 лет меня поставили на защиту, и с тех пор я катался спиной вперед. Быть защитником в жизни, на льду, на службе – это большая честь и ответственность. Хорошо, что у хоккеистов есть поддерживающие их болельщики, а «Бесценная Лига» по достоинству оценивает их бесценный вклад в хоккей»

О защитниках на льду и в жизни с большим интересом говорили и «звездные» гости медиа-клуба — актеры Андрей Соколов, Александр Морозов, Макар Запорожский. Они не понаслышке знают о хоккее и уже давно выходят на лед.

Встреча медиа-клуба традиционно не обошлась без участия хоккеиста КХЛ. В этот раз защитник ХК ЦСКА Никита Нестеров посетил ложу и поделился своим мнением о встрече «Бесценной Лиги»:

Болельщики являются такими же полноправными членами команды, как и игроки, ведь без них у нас не было бы такого драйва и стимула побеждать. Очень приятно осознавать, что есть люди, которые поддерживают тебя несмотря ни на что, что они морально всегда с тобой, переживают за любимый клуб. Поэтому это очень правильно, что есть «Бесценная Лига», которая помогает оценить вклад болельщиков в игру. Желаю ЦСКА новых побед, а нашим болельщикам – успехов в борьбе за Бесценный Трофей!»

Приглашение на уникальную встречу медиа-клуба получил и Бесценный Болельщик ХК ЦСКА Регулярного Чемпионата текущего сезона Михаил Федоров.

Возможность разделить заслуженный Трофей «Бесценной Лиги» с Бесценным Игроком Кириллом Капризовым прямо на льду Михаил получил в тот же вечер после окончания матча. Поддержать любимый клуб и насладиться игрой болельщик пришел с супругой и сыном.

Я очень рад, что нахожусь сегодня здесь, среди звезд и знаменитых игроков. Привел с собой сына и супругу Ольгу, которая, кстати, стала Бесценной Болельщицей минского «Динамо». Мы оба болеем за наши команды с детства, поэтому не влияли на выбор друг друга. Было классно вместе участвовать в активациях на сайте «Бесценной Лиги», а еще приятнее было узнать, что мы вместе стали победителями. Теперь смело могу утверждать, что «Бесценная Лига» стала нашей семейной традицией.

Было очень здорово вновь встретиться лицом к лицу с Кириллом Капризовым и разделить с ним Бесценный Трофей прямо на льду. Это был один из самых запоминающихся моментов вечера. Буду прилагать все усилия, чтобы получить статус Бесценного Болельщика сезона. Спасибо «Бесценной Лиге» Mastercard и КХЛ за исполнение мечты!» — поделился своими впечатлениями Бесценный Болельщик.

Награждения «Бесценной Лиги» в этом сезоне

С 13 февраля в рамках традиции «Бесценная Лига» прошли награждения Бесценного Болельщика и Игрока Регулярного Чемпионата.

Для того чтобы стать Бесценными Болельщиками Регулярного чемпионата, поклонники хоккея активно участвовали в голосовании, активностях на сайте и в мобильном приложении КХЛ. К тому же они стали лидерами рейтинга января и вошли в десятку лучших болельщиков хотя бы в одном месяце с сентября по декабрь.

Всего 25 Бесценных Болельщиков разделили Трофеи с игроками любимых клубов на их последних домашних матчах.

Регулярный Чемпионат позади, и впереди нас ждут самые захватывающие матчи и награждения в плей-офф. Напоминаем, что Бесценным Болельщиком сезона 2018/2019 станет рекордсмен рейтинга болельщиков клуба, игрок которого наберет наибольшее количество голосов. Победители разделят Бесценный Трофей на Церемонии закрытия сезона КХЛ.

Чтобы присоединиться к традиции «Бесценная Лига» и получить возможность стать ее лидером, нужно зарегистрироваться на сайте www.mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ, доступном в Google Play и App Store

Стать участниками Бесценной Лиги могут совершеннолетние граждане стран-участниц Чемпионата КХЛ: России, Беларуси, Казахстана, Китая.

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Они получат уникальный общий трофей — Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения. Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.

Источник: mastercard.khl.ru

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