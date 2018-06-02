Дальневосточные «армейцы» — лауреаты премии «Лига Fair Play»

Завершился чемпионат России-2017/18, который, по словам Президента РФПЛ Сергея Прядкина, стал самым успешным за всю историю турнира. Вместе с победителем

чемпионата определился и девятый лауреат премии «Лига Fair Play», учрежденной Российской футбольной Премьер-Лигой и генеральным партнером чемпионата России по футболу БК «Лига Ставок». Почетную награду за самые высокие показатели по системе Fair Play в мае 2018 года завоевал футбольный клуб «СКА-Хабаровск». Поздравляем дальневосточных «армейцев» и желаем скорейшего возвращения в Премьер-Лигу!

Напомним, цель премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам.

Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели Fair Play. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для

профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе Fair Play осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play: желтые и красные карточки; зрелищность матча; уважение к сопернику; уважение к судьям;

поведение представителей команд; поведение болельщиков.

По итогам чемпионата определился и главный победитель, который получит итоговую премию «Лига Fair Play». Самым дисциплинированным клубом сезона-2017/18 признан ФК

«Краснодар», который трижды в течение года получал эту премию. Церемония награждения состоится на первом домашнем матче победителей уже в новом сезоне.

Узнать регламент, познакомиться с таблицей результатов и лауреатами премии можно на сайте.

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