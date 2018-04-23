ЦСКА получил премию «Лига FairPlay»

22 апреля 2018 года войдет в историю футбольного ЦСКА! В этот день «армейцы» не только одержали победу в принципиальном матче за путевку в Лигу чемпионов против «Краснодара», но и стали лауреатами премии «Лига Fair Play», учрежденной РФПЛ и БК «Лига Ставок» — генеральным партнером Чемпионата России по футболу.

Престижная награда за самые высокие показатели по системе Fair Play в марте 2018 года была вручена капитану московского клуба Игорю Акинфееву перед началом встречи ЦСКА — «Краснодар». Интересно, что подопечные Виктора Гончаренко не раз становились свидетелями того, как приз вручался их соперникам — 14 октября в гостевом матче с тем же «Краснодаром» и 5 ноября с «Локомотивом». Теперь очередь дошла и до самих армейцев, которые своей яркой и дисциплинированной игрой в марте обошли соперников в рейтинге премии.

— Мы рады получить премию «Лига FairPlay», — признался Игорь Акинфеев. — Особенно приятно то, что это заслуга не только всей команды, но и наших болельщиков. Надеюсь, мы сумеем порадовать их и в оставшихся матчах чемпионата.

— Одним из критериев Fair Playявляется зрелищность игры команды, — отметил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров. — ЦСКА выдал в мартовских турах (включая перенесенный на 18 апреля 23-й тур) потрясающую серию из трех побед с общим счетом 7:0. Конечно, такой результат вкупе с уважительным отношением к соперникам и судьям, мощной поддержкой болельщиков, не мог не отразиться в итоговой таблице результатов премии.

Напомним, цель премии «Лига FairPlay» — продвижение идей и принципов FairPlay, в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели FairPlay. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе FairPlay осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам FairPlay: жёлтые и красные карточки; зрелищность матча; уважение к сопернику; уважение к судьям; поведение представителей команд; поведение болельщиков.

Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах чемпионата, получит премию «Лига FairPlay» сезона-2017/2018.

Узнать регламент, познакомиться с таблицей результатов и лауреатами премии можно здесь.

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