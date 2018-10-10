«CSKA GIRL SPORT» представляет! Ольга Березуцкая: «Выпусти свою внутреннюю Богиню»

Мы уже рассказывали о том, что Ольга Березуцкая для болельщиц ЦСКА является супер — мотивацией и заряжает даже через свои соцсети постоянным стремлением развиваться. Сегодня мы не будем рассказывать о болельщицах в футболе, спрашивать Олю о ПФК ЦСКА и новых игроках, даже про дальнейшую судьбу Василия Березуцкого не так интересно узнать как про то, как же все-таки похудеть и оставаться в отличной форме всегда. Поэтому, этот пост будет полезен женской аудитории наших читателей, а мужчины могут просто полюбоваться фотографиями Оли и немного позавидовать Василию Березуцкому.
Нас, как и многих, уже давно интригует хештеги Ольги #ВыпустиСвоюВнутреннююБогиню #CамыйЧестныйБлогер и закрытый клуб «DancEmotion club», где регулярно выпускают неких Богинь. Cтоит отметить, что Ольга является одним из создателей этого проекта, в котором полностью отражается ее жизненная идеология: «Всестороннее развитие личности и постоянное самосовершенствование на протяжении жизни».
Ольга Березуцкая: «Болельщицы ЦСКА самые целеустремленные!»
У Оли свой подход ко всему, свои методики и своя подача. В рамках проекта «СSKA GIRL SPORT» нам удалось проверить это на себе. О том, как это было, можно увидеть в небольшом видео-отчете:
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У девочек идёт подготовка к финалу полным ходом 😤 Выпускать своих богинь помогала @olga_berezutskaya ❤️💙 . Девочки получили массу удовольствия от мастер-класса @olga_berezutskaya, а также памятных подарков от #dancemotion 👯♀️💃🏻👯♀️ . @olga_berezutskaya спасибо за эту встречу! 😘 . . BOSS 👔 @dovlatova_koshka . Project director 👔 @wowamore . Главная локация проекта: 🏠 @comeongym . Тренер: 💪🏻 @dan1con ——— #CSKAGIRLsport #ComeOnGym #ComeOnGymТрансформация #ДэнМеняет #ЗанимайсяДоНеузнаваемости #CSKA #ФитнесПроект #Перезагрузка #ЦСКА #Похудение #Борьба #МеняйсяДоНеузнаваемости #FightWear
Участницы честно признались, что их внутренняя Богиня еще никогда так вдохновленно себя не чувствовала, и они получили невероятный заряд энергии от Оли. На этом мы не останавливаемся и собираемся всей красно-синей компанией заглянуть в «DancEmotion club»! А если вы тоже собираетесь, то знайте, что вас ждет:
— Уникальные классы, а также авторские методики преподавания, аналогов которым вы нигде не найдете!
— Группы «Dream Team», где вы можете собраться с подругами и сами выбрать удобное для вас наполнение и направление тренировки: разминка, пластика тела и чувство ритма, различные танцевальные направления, фитнес уклон и прокачка основных групп мышц, растяжка, мотивационный тренинг и многое другое.
— Спортивно-танцевальная одежда бренда «DancEmotion wear».
Это невероятное пространство, где себя найдет абсолютно каждый.
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☑️ Мы закрытый клуб и очень бережно относимся к его наполнению, так как уютная атмосфера и ваш комфорт- для нас всё… 🙌🏽 Но мы с удовольствием рассматриваем интересные варианты сотрудничества с близкими нам по духу людьми.😉🤝 Это могут быть различные сферы- творческая, спортивная, художественная, и тд — главное, направленные на мотивацию и саморазвитие. 🥇💪🏽 Если вы хотите дружить и развиваться вместе с нами- пишите в директ или на dancemotionclub@mail.ru Welcome to the @dancemotion_club ☺️👐🏽
Авторский блог болельщиц ЦСКА: «CSKA GIRL SPORT»