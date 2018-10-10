«CSKA GIRL SPORT» представляет! Ольга Березуцкая: «Выпусти свою внутреннюю Богиню»

Мы уже рассказывали о том, что Ольга Березуцкая для болельщиц ЦСКА является супер — мотивацией и заряжает даже через свои соцсети постоянным стремлением развиваться. Сегодня мы не будем рассказывать о болельщицах в футболе, спрашивать Олю о ПФК ЦСКА и новых игроках, даже про дальнейшую судьбу Василия Березуцкого не так интересно узнать как про то, как же все-таки похудеть и оставаться в отличной форме всегда. Поэтому, этот пост будет полезен женской аудитории наших читателей, а мужчины могут просто полюбоваться фотографиями Оли и немного позавидовать Василию Березуцкому.

Нас, как и многих, уже давно интригует хештеги Ольги #ВыпустиСвоюВнутреннююБогиню #CамыйЧестныйБлогер и закрытый клуб «DancEmotion club», где регулярно выпускают неких Богинь. Cтоит отметить, что Ольга является одним из создателей этого проекта, в котором полностью отражается ее жизненная идеология: «Всестороннее развитие личности и постоянное самосовершенствование на протяжении жизни».

Ольга Березуцкая: «Болельщицы ЦСКА самые целеустремленные!»

У Оли свой подход ко всему, свои методики и своя подача. В рамках проекта «СSKA GIRL SPORT» нам удалось проверить это на себе. О том, как это было, можно увидеть в небольшом видео-отчете:

Участницы честно признались, что их внутренняя Богиня еще никогда так вдохновленно себя не чувствовала, и они получили невероятный заряд энергии от Оли. На этом мы не останавливаемся и собираемся всей красно-синей компанией заглянуть в «DancEmotion club»! А если вы тоже собираетесь, то знайте, что вас ждет:

— Уникальные классы, а также авторские методики преподавания, аналогов которым вы нигде не найдете!

— Группы «Dream Team», где вы можете собраться с подругами и сами выбрать удобное для вас наполнение и направление тренировки: разминка, пластика тела и чувство ритма, различные танцевальные направления, фитнес уклон и прокачка основных групп мышц, растяжка, мотивационный тренинг и многое другое.

— Спортивно-танцевальная одежда бренда «DancEmotion wear».

Это невероятное пространство, где себя найдет абсолютно каждый.

Авторский блог болельщиц ЦСКА: «CSKA GIRL SPORT»

CSKA GIRL Блог болельщиц армейского клуба