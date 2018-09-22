Большинство болельщиц ЦСКА не могут себе представить семейную идиллию с болельщиком красно-белых. Говорят, что в быту — при глажке и стирке вещей — cпартаковский ромб всегда бы «случайно» страдал. Однако, случаи похода в ЗАГС пар «ЦСКА + Спартак» и счастливой семейной жизни тоже известны.
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Накануне самого ожидаемого дерби "ЦСКА — Спартак", мы спросили у участниц проекта "CSKAGIRL SPORT": "Если бы ваш любимый болел за Спартак, то…?" . . BOSS 👔 @dovlatova_koshka . Project director 👔 @wowamore . Главная локация проекта: 🏠 @comeongym . Тренер: 💪🏻 @dan1con ——— #CSKAGIRLsport #ComeOnGym #ComeOnGymТрансформация #ДэнМеняет #ЗанимайсяДоНеузнаваемости #CSKA #ФитнесПроект #Перезагрузка #ЦСКА #Похудение #Борьба #МеняйсяДоНеузнаваемости #FightWear #Вопрос
Накануне самого ожидаемого дерби «ЦСКА – Спартак», мы спросили у участниц проекта «CSKA GIRL SPORT»: «Если бы ваш любимый болел за Спартак, то…?»
Ольга Березуцкая: «Болельщицы ЦСКА самые целеустремленные!»