Большинство болельщиц ЦСКА не могут себе представить семейную идиллию с болельщиком красно-белых. Говорят, что в быту — при глажке и стирке вещей — cпартаковский ромб всегда бы «случайно» страдал. Однако, случаи похода в ЗАГС пар «ЦСКА + Спартак» и счастливой семейной жизни тоже известны.

Накануне самого ожидаемого дерби «ЦСКА – Спартак», мы спросили у участниц проекта «CSKA GIRL SPORT»: «Если бы ваш любимый болел за Спартак, то…?»

Ольга Березуцкая: «Болельщицы ЦСКА самые целеустремленные!»

CSKA GIRL Блог болельщиц армейского клуба