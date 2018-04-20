Coca-Cola поможет людям со всей России стать частью чемпионата мира-2018

Coca-Cola, официальный партнер FIFA, объявляет о запуске самой масштабной за всю историю работы в России интегрированной маркетинговой кампании #готовы, которая посвящена Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 и продлится до окончания мундиаля, 15 июля.

Ее цель – дать людям по всей стране возможность стать частью главного футбольного события на планете. Ее ключевыми элементами станут уникальное футбольное приложение Coca-Cola для ВКонтакте, национальное промо для потребителей, в котором будет разыграно более миллиона призов, а также рекламная кампания с участием игроков сборной России по футболу. Неотъемлемой частью кампании является футбольный гимн Coca-Cola, специально созданный к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Исполнителем его русскоязычной версии станет Баста.

Футбольный гимн Coca-Cola

По традиции, в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Coca-Cola представит свой собственный футбольный гимн. Его русскоязычная версия будет создана популярным рэп-музыкантом и Послом от города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Ростова-на-Дону Бастой в партнерстве с Джейсоном Деруло. Официальный релиз намечен на 11 мая 2018 года. Эта композиция станет главной мелодией кампании #готовы и зарядит болельщиков энергетикой приближающегося футбольного праздника.

Исполнителем глобальной версии футбольного гимна Coca-Cola стал всемирно известный музыкант Джейсон Деруло. Композиция Colors, официальный релиз которой состоялся 9 марта, моментально стала хитом, а официальный клип, выпущенный 12 апреля, менее чем за 48 часов собрал более 2 миллионов просмотров и вошел в топ-10 YouTube.

Футбол для всех во ВКонтакте

Футбольное приложение Coca-Cola для социальной сети ВКонтакте позволит каждому, где бы он ни находился, почувствовать себя частью футбольного праздника, который с гордостью принимает наша страна этим летом.

С помощью приложения люди со всей страны смогут поучаствовать в розыгрыше билетов на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и других ценных призов. Кроме того, здесь можно узнать обо всех мероприятиях, которые проводит Coca-Cola в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, выложить свои фотографии с Тура Официального Кубка, выяснить, сколько рукопожатий связывает тебя с футболистами Сборной России по футболу и многое другое.

Самое интересное Coca-Cola приготовила для юных поклонников футбола – у подростков появится уникальный шанс, который выпадает раз в жизни: принять участие в матчах мундиаля, включая финал, в качестве сопровождающего судьи. Именно он выносит и подает судье монетку перед стартом матча. Розыгрыш проводится среди парней или девушек от 14 до 17 лет: чтобы принять в нем участие, нужно купить банку Coca-Cola со специальным дизайном, сделать с ней креативное фото и выложить его в приложении.

Национальное промо для потребителей

В ходе промо-кампании, которая охватит всю страну и даст россиянам возможность в полной мере ощутить энергетику приближающегося футбольного праздника, будет разыграно более миллиона футбольных призов: стаканов, футболок и мячей в дизайне Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM. Кампания стартует 1 мая 2018 года и продлится вплоть до 15 июля.

Партнерство со Сборной России по футболу

Coca-Cola вместе со всей страной болеет за Сборную России по футболу, официальным партнером которой она является с 1996 года. Игроки сборной стали неотъемлемой частью кампании #готовы. Их можно будет увидеть в ТВ-роликах, в видео для социальных сетей и на наружной рекламе во всех 11 городах России, принимающих Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. С помощью подобных инициатив Coca-Cola вносит свой вклад в популяризацию и развитие футбола в России.

Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA c Coca-Cola

Значимый вклад в подготовку к приближающемуся мировому первенству вносит и Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA с Coca-Cola – самое длинное в истории путешествие легендарного трофея по стране-хозяйке мундиаля. Первого мая 2018 года Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA вернется в Россию и продолжит путешествие по стране, чтобы посетить еще 9 городов: Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву. Эксклюзивным организатором Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA является компания Coca-Cola. Возвращение самого желанного футбольного трофея в Россию ознаменует начало финишной прямой, на которую выходит подготовка к мировому футбольному первенству.

Источник: Coca-Cola

Фото: Coca-Cola

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