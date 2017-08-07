Чудеса на виражах. В России впервые прошла гонка Red Bull Air Race

90 000 зрителей стали свидетелями первого в истории России этапа чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. В соревнованиях в Казани приняли участие 23 сильнейших пилота из 15 стран мира. Победителем стал американец Кирби Чемблисс.

Серия Red Bull Air Race стартовала в 2003 году. Первый этап чемпионата мира по авиагонкам 2017 года, который прошел в Абу-Даби, стал 75-м в истории соревнований. В Red Bull Air Race принимают участие высококлассные пилоты, которые соревнуются в скорости, точности и мастерстве управления легкими гоночными самолетами.

Самолеты разгоняются до 370 км/ч, а летчики испытывают перегрузки до 10 g, когда на низкой высоте проходят трассу, размеченную 25-метровыми надувными пилонами. В 2014 году программа соревнований пополнилась классом «претендентов» Challenger Cup, участники которого борются за право выступать в высшем дивизионе – классе Master.

«Безошибочное пилотирование – ключ к успеху, именно к этому мы и стремимся. Вся команда работает над верной стратегией, траекторией полета и самолетом, – прокомментировал свою победу Кирби Чемблисс, единственный из действующих пилотов, кто выступает в серии Red Bull Air Race с момента ее основания. — Если продолжим побеждать и дальше — выиграем чемпионат. В России было здорово».

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1