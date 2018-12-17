Что таится под капотом: в Порше Центр Таганка прошел открытых дверей сервиса Porsche Service Clinic

В Порше Центр Таганка прошел Porsche Classic Day и в рамках него состоялся день открытых дверей сервиса Porsche Service Clinic. Поклонники Porsche под звуки саксофона познакомились с историей известного немецкого бренда на выставке классических автомобилей Porsche. Гости Porsche Service Clinic заглянули за кулисы официального дилерского центра и во время продолжительной экскурсии под руководством начальника сервисной станции узнали об обслуживании легендарных спорткаров.

Посетителей мини-выставки классических Porsche ожидала насыщенная программа: рассказ об истории одного из самых прославленных в мире брендов, посещение сервисной станции Porsche, тест-драйвы, живая музыка в исполнении саксофона, которая придала мероприятию особую пикантность, гонки на симуляторе вождения на треке Porsche, розыгрыш призов и подарки – красочные книги, посвященные 70-летию бренда – аппетитный фуршет и детская анимация.

Автомобили Porsche – это не только совершенный утонченный дизайн, но и легендарная немецкая надежность. Открывая секреты работы сервисного центра, мы показываем нашим клиентам, на каком высочайшем уровне проводится обслуживание автомобилей и с какой заботой, и даже трепетом, мы относимся к их Porsche, – отметил Алексей Забелкин, генеральный директор Порше Центр Таганка.

Источник: ГК «АвтоСпецЦентр»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею