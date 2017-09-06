Chery набирает высоту

В августе 2017 года АО «Чери Автомобили РУС» реализовало 571 автомобиль, что на 51 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в течение текущего 2017 года через дилерскую сеть Chery в России было продано 3680 новых автомобилей, продажи увеличились на 5,5 процентов по сравнению с объемом продаж Chery в период январь-август прошлого года.

Российская модельная линейка Chery полностью обновилась в этом году и состоит исключительно из кроссоверов: полноразмерного Tiggo 5, среднеразмерного Tiggo 3 и компактного Tiggo 2. Самым популярным кроссовером Chery является Tiggo 3, на долю которого приходится 35 процентов от всех реализованных автомобилей в этом году и 54 процента по итогам августа.

Для поддержки продаж АО «Чери Автомобили РУС» инициировало ряд выгодных маркетинговых и кредитных программ. В рамках Chery Finance совместно с партнерами АО «ЮниКредит Банк», ООО «Русфинанс Банк» и ПАО «Совкомбанк» более 35 процентов автомобилей Chery было реализовано в кредит по спецпрограммам: Chery Direct, «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

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