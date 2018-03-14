Чемпионат России по футболу – лидер по ставкам среди национальных чемпионатов

В офисе Российской футбольной Премьер-Лиги состоялась пресс-конференция по итогам прошедшего 22-го тура. В ней приняли участие первые лица РФПЛ — спортивный директор Виктор Пышкин, директор по безопасности Александр Мейтин, а также заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров. Напомним, что с сезона-2017/18 гг. БК «Лига Ставок» является генеральным партнером чемпионата России по футболу и предлагает повышенные коэффициенты и максимальные выплаты по ставкам на матчи РФПЛ.

По словам Александра Егорова, 22-й тур стал успешным для клиентов БК «Лига Ставок»: «Сумма выплат победителям пари превысила сумму ставок почти на 2%. Больше всего пари среди матчей тура было заключено на матч «Урал» — «Локомотив», что составило 20% от общего числа пари. В целом на матчи 22-го тура БК «Лига Ставок» приняла на 16% больше пари, чем на игры предыдущего тура».

Анализируя тенденции футбольного сезона, Егоров отметил существенный рост интереса к ставкам на матчи РФПЛ и сообщил, что чемпионат России лидирует по числу заключённых пари среди всех национальных чемпионатов.

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