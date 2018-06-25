Булатов и его «серебро». Пилот SMP Racing под 87-м номером покорил трассу в Мизано

На итальянской трассе Мизано прошел очередной этап чемпионата кузовных машин в классе Blancpain GT. Это была третья гонка в зачете Sprint: матерые пилоты и перспективная молодежь гоняются поочередно: гонки покороче как раз отдают гонщикам помладше. Хотя все относительно: для своих лет Владимир Атоев и Алексей Корнеев — уже замечательные профи автоспорта, представляющие Россию в кузовном классе. Но успех пришел к приглашенному пилоту Денису Булатову и его партнеру Николя Жамону. Это была удачная рокировка!

Пятое место в «абсолютном зачете» и победа в классе «сильвер» — замечательный успех на фоне проблем с техникой. Атоев и Корнеев, увы, оказались лишь 17-ми после целой серии неприятностей. Другой экипаж во многом благодаря идеальной работе механиков смог подняться очень высоко. Это было реваншем за неудачу в первой гонке уик-энда.

Оценивая в целом, итальянский уик-энд для нас сложился позитивно», — сказал Денис Булатов после финиша второй гонки. – «Уже в первой мой партнер мог даже замахнуться на поул-позишн, но попал в сильный трафик. Потом, вы все видели, проблема с электроникой не позволила нам финишировать»

Стартовав с 12-го места, что уже очень неплохо, напарники стали наращивать темп. В конце своего отрезка за рулем он уже был девятым. После пит-стопа, на который позвали Николя Жамона, экипаж уже стал шестым в абсолюте, но …

Впрочем, Атоев и Корнеев тоже набрали зачетные очки: они стали седьмыми в своем классе.

Когда призовое место было уже совсем близко, меня ударил Jaguar соперника, — рассказывает Владимир Атоев. — И вот из-за этого момента мне прищлось лишний раз посетить техническую зону для смены колес. Это отобрало немало времени. Если бы не этот прокол колеса, я бы был почти полностью доволен гонкой…»

Эта итальянская трасса, расположенная близ Римини, не очень хорошо знакома российским зрителям. Хотя те, кто разбирается в Moto GP, совершенно другом виде спорта моторов скажут, что длина ее составляет чуть более 4000 метров и состоится она из трех длинных прямых, где можно развить хорошую скорость. Там проходит Гран-при Сан-Марино, страны-анклава в Италии. По сравнению с Монцей и Имолой — это молодой автодром, который был введен в эксплуатацию лишь в конце 1960-х годов.

Разминка перед Спа. Экипаж SMP Racing Виталия Петрова — седьмой во Франции

Чемпионат возьмет довольно внушительную паузу. Очередь — за экс-пилотом «Формулы-1» Виталием Петровым, который вместе с Булатовым и британцем Майклом Медуозом примет участие в этапе «24 часа Спа-Франкоршам» в Бельгии. От российской команды стартует еще один экипаж в составе хорошо поездившего в североамериканских классах Михаила Алешина, а также Давиде Ригона и Мигеля Молины. Спринтеры же могут пока провести неплохой отпуск с семьями: новый заезд у них запланирован на начало сентября.

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