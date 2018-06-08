BUD Boat возвращается на Москву-реку

BUD Boat — уникальный двухпалубный корабль официального спонсора Чемпионата мира по футболу FIFA бренда BUD Alcohol Free, ставший одной из самых запоминающихся активаций Кубка Конфедераций FIFA 2017, возвращается в акваторию Москвы-реки в обновленном виде.

Двухпалубный корабль BUD Boat окажется в центре внимания гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Громкие вечеринки в свете ярких прожекторов и уникальная концепция баржи, одновременно сочетающая премиальные элементы декора и urban-стиль, подарят поклонникам футбола по-настоящему незабываемое лето.

«Являясь официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA более 30 лет, мы точно знаем, как создать атмосферу грандиозного футбольного праздника. Наш проект уникален не только для России, но и для всего мира. BUD Boat в период «генеральной репетиции мундиаля» – Кубка Конфедераций FIFA 2017 привлек большое внимание как жителей, так и гостей столицы. Однако мы решили не ограничиваться этим и полностью обновили концепцию для главного турнира четырехлетия. Мы уверены, что BUD Boat подарит по-настоящему незабываемые эмоции и найдет отклик в сердцах любителей футбола», — отметил Константин Тамиров, директор по маркетингу AB InBev Efes.

На палубах BUD Boat расположится бар, гастрономическое пространство и гигантский экран для просмотра матчей мундиаля. Местом притяжения станет вертолет и баркузи (джакузи с баром). Превосходный вид с воды на исторический центр российской столицы дополнит уникальную атмосферу праздника, а капитан каждой вечеринки, диджей, создаст нужный настрой для самых ярких танцевальных марафонов сезона.

ВUD Boat отправится покорять Москву-реку в первый день турнира, 14 июня, и будет курсировать по центру столицы до конца турнира, подарив гостям Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 потрясающую возможность увидеть самые известные достопримечательности города в компании преданных любителей футбола со всего мира.

Источник: Вud

Фото: Вud

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1