Брить или не брить? Gillette развенчивает самые популярные мифы о бритье

Мифы немного напоминают городские легенды. Мозг не хочет в них верить, но ведь почему-то они продолжают жить… не так ли? Вот несколько наиболее распространенных мифов о бритье, которые никак не хотят умирать. Мы развенчиваем их раз и навсегда, чтобы вам больше не нужно было, стоя перед зеркалом в ванной, задаваться вопросом: брить или не брить?

МИФ # 1:

От ежедневного бритья волосы растут быстрее, становятся толще и темнее.

РЕАЛЬНОСТЬ:

Этот миф — один из наиболее прижившихся как у мужчин, так и женщин. Hа самом деле, скорость роста волос, их толщина и цвет регулируются исключительно генами и никак не зависят от частоты бритья.

МИФ # 2:

Чем больше лезвий, тем больше порезов и повреждений.

РЕАЛЬНОСТЬ:

Чем больше лезвий, тем более равномерно распределяется нагрузка по поверхности кожи лица, что как раз предотвращает порезы и повреждения.

МИФ # 3:

Лезвия необходимо менять как минимум раз в неделю.

РЕАЛЬНОСТЬ:

Здесь значение имеет целый ряд факторов: как часто вы бреетесь, какова толщина волос, насколько качественны лезвия, используется ли гель и как происходит уход за бритвой после каждого бритья. С учетом всего вышеуказанного можно сказать, что менять лезвия раз в неделю скорее всего нет необходимости, если у вас качественная бритва, как, например, Gillette Fusion Proglide с самыми тонкими лезвиями или же Gillette Fusion Proshield Chill с охлаждающими смазывающими полосками и вы бреетесь не чаще 2-3 раз в неделю.

МИФ # 4:

Гель для бритья — это блажь и излишество, никак не влияющее на качество и комфортность бритья.

РЕАЛЬНОСТЬ:

Использование геля до и после бритья является ключевым условием максимально комфортного состояния кожи. Хотя с точки зрения материала волосы и кожа имеют одинаковое строение, волосы в бороде примерно в 1 000 раз жестче кожи (это правда!). Поэтому перед бритьем чрезвычайно важно теплой водой размягчить волосы, качественный же гель для бритья защитит кожу от раздражения. Чтобы убедиться в эффективности средства, попробуйте гель Gillette Fusion Proglide Setsitive 2-в-1 Active Sport для чувствительной кожи и продлите ощущение гладкости после бритья.

МИФ # 5:

Использование для бритья других средств и процедур, помимо геля, позволяет достичь лучшего результата.

РЕАЛЬНОСТЬ:

Хотя добавление различных масел и бальзамов способно обогатить сам ритуал бритья, их влияние на окончательный результат минимально. Качество бритья зависит только от качества бритвы и геля. Все остальное может доставить дополнительное удовольствие, но едва ли повлияет на результат.

МИФ # 6:

Чем сильнее нажимаешь, тем лучше сбриваешь.

РЕАЛЬНОСТЬ:

Чистота бритья зависит в первую очередь от качества и конструкции бритвы, а не от прилагаемого усилия. Наилучший и наиболее комфортный результат достигается мягкими движениями. Использование бритвы Gillette Fusion Proshield Chill с охлаждающими смазывающими полосками и инновационной технологией Flexball поможет достичь максимальной близости с кожей при минимальном давлении на нее.

МИФ # 7:

Проводя бритвой несколько раз по одному и тому же месту, вы добьетесь максимальной чистоты бритья.

РЕАЛЬНОСТЬ:

…нет. Чем большее число раз вы проведете одним и тем же лезвием по одному и тому же месту, тем больше, как нетрудно догадаться, вероятность появления покраснения и раздражения. Уф-ф-ф. Хорошая бритва изначально смоделирована так, чтобы сбривать все одним движением. Так что возвращаться на одно и то же место несколько раз не имеет никакого смысла.

МИФ # 8:

Наилучший результат достигается, если брить по / против волоса.

РЕАЛЬНОСТЬ:

Это не имеет никакого значения. Волосы на лице растут в разных направлениях, так что в реальности, как бы вы ни брились, часть движений скорее всего будет по волосу, а часть против. В общем и целом можно сказать, что, если вы ограничиваетесь мягкими движениями, лучше всего двигаться в том направлении, которое для вас наиболее комфортно.

Вот уже более 110 лет компания Gillette представляет сверхточные технологии и производит безупречные продукты, облегчающие жизнь более чем 800 миллионам мужчин по всему миру. Gillette предлагает широкий спектр продуктов, включая бритвы, средства для бритья (гели, пены и кремы), средства для ухода за кожей, лосьоны после бритья, антиперспиранты, дезодоранты и гели для душа.

Источник: Gillette

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