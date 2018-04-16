Болельщик из Красноярска стал девятым участником «Команды №1»

Уникальный федеральный проект «Команда №1: сборная БК «Лига Ставок» после масштабного шествия по югу и западу страны добрался и до самого восточного города в географии тура – Красноярска. Именно в этом сибирском мегаполисе главному тренеру «Команды №1», послу бренда «Лига Ставок» Евгению Савину предстояло отобрать девятого участника своей сборной и разыграть суперприз – путевку на матч ЧМ-2018 Россия – Египет.

Вместе со звездой местного футбола 90-х Владимиром Бакшеевым Евгений Савин прокомментировал матч «Урал» — «Спартак» и разыграл главный приз — участие в товарищеском матче с официальной сборной болельщиков, а также посещение игры чемпионата мира в Санкт-Петербурге в составе «Команды №1».

Красноярск оправдал звание красно-белого города, ведь подавляющая часть гостей, пришедших на мероприятие, оказались болельщиками «Спартака». К сожалению для собравшихся, москвичи уступили екатеринбуржцам — 1:2, ну а для победителя тура в Красноярске — Андрея Савченко — победа «Урала» стала счастливой! Он не просто предсказал успех подопечных Александра Тарханова, но и оказался самым удачливым в решающем состязании за главный приз. Слово чемпиону!

Команда №1: сборная БК «Лига Ставок» получила усиление в Калининграде

До сих пор не могу поверить в победу, — признается Андрей Савченко. — Я, вообще, болельщик питерского «Зенита», и пришел на мероприятие встретиться с друзьями и познакомиться с Савой. И уж точно никак не ожидал выиграть главный приз и отправиться в мой любимый Петербург, да еще и в таком звёздном составе! С завтрашнего дня начинаю приводить себя в форму и готовиться к матчу за «Команду №1». Спасибо БК «Лига Ставок» за этот грандиозный футбольный праздник!

А тем временем тур «Команда №1: сборная БК «Лига Ставок» выходит на финишную прямую. Два участника – два города! Куда отправится Евгений Савин дальше? Следите за новостями!

Источник: ligastavok.ru

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1