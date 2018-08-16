Болей за ФК «Спартак» вместе с Viber!

Viber, один из самых популярных мессенджеров в мире, объявляет о запуске сотрудничества с лидирующим российским футбольным клубом «Спартак» и становится официальным мессенджером команды. Об этом сегодня представители компаний заявили на пресс-конференции, прошедшей на домашнем стадионе клуба «Открытие Арена».

Благодаря сотрудничеству мессенджера и легендарной команды в Viber появились эксклюзивные стикеры «Спартака». Кроме того, в ближайшее время будет запущено официальное сообщество команды, благодаря которому фанаты «Спартака» смогут следить за спортивными достижениями и последними новостями из жизни команды в удобном формате чата.

ФК «Спартак» стал первым российским футбольным клубом, открывшим сообщество в Viber. Сообщества — функционал, позволяющий объединить неограниченное число участников в одном чат-пространстве и располагающий широкими возможностями для администрирования дискуссий. Некоторые зарубежные компании уже смогли оценить новый функционал по достоинству: Viber является официальным мессенджером испанского ФК «Барселона» и французского ФК «Олимпик» Марсель.

«Viber гордится тем, что имеет статус официального мессенджера лучших спортивных клубов мира. И мы очень рады, что теперь нашим партнером стала одна из самых любимых в России команд — ФК «Спартак». Мы уверены, что сотрудничество поможет поднять отношения клуба с болельщиками новый уровень, ведь теперь команда и фанаты станут еще ближе, а игроки смогут почувствовать поддержку даже вне трибун стадиона», — заявил Атанас Райков, директор по развитию бизнеса в России, СНГ и странах Центральной и Восточной Европы.

«Подписание digital-партнера — одна из ключевых ступеней новой digital-стратегии клуба, — отметил коммерческий директор ФК «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Арена» Александр Атаманенко, — Помимо стикерпака и сообщества, в котором будут размещаться основные новости о команде и жизни клуба, а также эксклюзивный контент, появится чат-бот. Функционал последнего будет очень удобен для любого пользователя. Используя бот, болельщик сможет в один клик выбрать необходимую функцию: новости, покупка билетов и атрибутики, свежие видео, а также расписание и статистика матчей».

Viber является частью японской Rakuten Inc. – мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг. Наше приложение – официальный мессенджер футбольного клуба «Барселона» и официальный партнер баскетбольного клуба Golden State Warriors для обмена мгновенными сообщениями и звонков.

Источник: Viber



Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1