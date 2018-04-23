Blancpain Series GT. Экипаж экс-пилота «Формулы-1» Петрова не финишировал из-за обломка

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

На первом этапе серии GT Endurance команду SMP Racing преследовали неудачи. Опытные российские пилоты Виталий Петров и Михаил Алешин не смогли со своими сменными экипажами добраться до финиша первого этапа престижной серии GT Series Endurance Сup– гонок кузовных автомобилей на выносливость. 

Blancpain Series GT. Экипаж Виталия Петрова

На старте чемпионата-2018 на трассе в итальянской Монце судьба как будто ополчилась против россиян. В итоге первым был вынужден сойти с трассы экипаж под 35-м номером с Петровым во главе, немногим больше продержался автомобиль под номером 72, который вели по трассе Алешин и два его напарника. Но виной тому не ошибки пилотов, как это часто случается на длинных гонках, а стечение обстоятельств.

По ходу трехчасовой кольцевой гонки наступила очередь Дениса Булатова. Он пилотировал Mercedes AMG вполне уверенно, но в какой-то момент получил удар спереди. Как потом выяснилось, это был посторонний предмет, летевший от впереди идущего автомобиля и пробивший радиатор. С такими повреждениями приходится покидать трассу и ехать в боксы безо всякой надежды вернуться в гонку.

Позднее выяснилось: «прилетело» в автомобиль команды SMP Racing крепление зеркала заднего вида от конкурентов из Ferrari. Злого умысла, понятно, не было, но Виталию, Денису и их напарнику англичанину Майклу Мидоузу придется теперь ждать следующего этапа, как раз в Великобритании, на культовой трассе в Сильверстоуне. Всего в чемпионате 5 этапов.

Михаил Алешин, известный по выступлениям как в России, так затем и в престижных американских сериях, и его напарники, итальянец Давиде Ригон и испанец Мигель Молина с утра пребывали в отличном настроении. Они показали на своем Ferrari 488 лучшее время в квалификационных заездах и со старта лидировали. К сожалению, сказка завершилась за час до конца: автомобиль не выдержал длинной гонки. Тем не менее, стало понятно, что потенциал экипажа очень высок, и оставшееся время до гонки нужно посвятить главным образом технической стороне вопроса.

Победа же в итоге досталась экипажу команды Audi, испытанного бойца в этом сегменте автоспорта. Надо напомнить, что помимо Endurance (длинных гонок) в классе GT проводится так называемый GT Sprint, где за рулем поочередно меняются не трое, а двое пилотов. От российской команды SMP Racing здесь выступают молодые Алексей Корнеев и Владимир Атоев. На старте серии в бельгийском Зольдере на втором этапе 8 апреля гонщикам удалось занять второе место в зачете пилотов с лицензией так называемого серебряного статуса, а в общем зачете — 9-е. Редко бывает, что в кузовном классе удается так высоко забраться, стартовав с 15-й позиции. 3-4 этапы GT в «спринте» из сдвоенных гонок тоже пройдут в Британии, но на трассе в Брендс-Хэтч. 

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