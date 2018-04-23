Blancpain Series GT. Экипаж экс-пилота «Формулы-1» Петрова не финишировал из-за обломка

На первом этапе серии GT Endurance команду SMP Racing преследовали неудачи. Опытные российские пилоты Виталий Петров и Михаил Алешин не смогли со своими сменными экипажами добраться до финиша первого этапа престижной серии GT Series Endurance Сup– гонок кузовных автомобилей на выносливость.

На старте чемпионата-2018 на трассе в итальянской Монце судьба как будто ополчилась против россиян. В итоге первым был вынужден сойти с трассы экипаж под 35-м номером с Петровым во главе, немногим больше продержался автомобиль под номером 72, который вели по трассе Алешин и два его напарника. Но виной тому не ошибки пилотов, как это часто случается на длинных гонках, а стечение обстоятельств.

По ходу трехчасовой кольцевой гонки наступила очередь Дениса Булатова. Он пилотировал Mercedes AMG вполне уверенно, но в какой-то момент получил удар спереди. Как потом выяснилось, это был посторонний предмет, летевший от впереди идущего автомобиля и пробивший радиатор. С такими повреждениями приходится покидать трассу и ехать в боксы безо всякой надежды вернуться в гонку.

Позднее выяснилось: «прилетело» в автомобиль команды SMP Racing крепление зеркала заднего вида от конкурентов из Ferrari. Злого умысла, понятно, не было, но Виталию, Денису и их напарнику англичанину Майклу Мидоузу придется теперь ждать следующего этапа, как раз в Великобритании, на культовой трассе в Сильверстоуне. Всего в чемпионате 5 этапов.

Михаил Алешин, известный по выступлениям как в России, так затем и в престижных американских сериях, и его напарники, итальянец Давиде Ригон и испанец Мигель Молина с утра пребывали в отличном настроении. Они показали на своем Ferrari 488 лучшее время в квалификационных заездах и со старта лидировали. К сожалению, сказка завершилась за час до конца: автомобиль не выдержал длинной гонки. Тем не менее, стало понятно, что потенциал экипажа очень высок, и оставшееся время до гонки нужно посвятить главным образом технической стороне вопроса.

Победа же в итоге досталась экипажу команды Audi, испытанного бойца в этом сегменте автоспорта. Надо напомнить, что помимо Endurance (длинных гонок) в классе GT проводится так называемый GT Sprint, где за рулем поочередно меняются не трое, а двое пилотов. От российской команды SMP Racing здесь выступают молодые Алексей Корнеев и Владимир Атоев. На старте серии в бельгийском Зольдере на втором этапе 8 апреля гонщикам удалось занять второе место в зачете пилотов с лицензией так называемого серебряного статуса, а в общем зачете — 9-е. Редко бывает, что в кузовном классе удается так высоко забраться, стартовав с 15-й позиции. 3-4 этапы GT в «спринте» из сдвоенных гонок тоже пройдут в Британии, но на трассе в Брендс-Хэтч.

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