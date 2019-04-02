БК «Лига Ставок» знает, какой аромат у победы и удачи!

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

БК «Лига Ставок» представляет первый эксклюзивный букмекерский парфюм – № 1. Не придерживаясь парфюмерных канонов, проявив в полной мере чувство уверенности и превосходства, а также легкую дерзость, мы создали аромат, композиция которого раскрывается благородным и узнаваемым запахом победы, дополненным яркими нотами удачи.

Наше творение – это подарок для истинных любителей спорта, энергичных и неутомимых.  Уже после первого применения ставки на победу начинают выигрывать. А если пользоваться ароматом регулярно, то и «экспрессы» с высокими коэффициентами успешно «заходят».

Манифест компании «Вместе, чтобы побеждать» и статус Абсолютно лучшего букмекера ещё раз подтверждают, что аромат действительно заряжен на успех и победу.

Верхние ноты: золотая стружка олимпийских медалей, кусочек олимпийского льда Пхёнчхана, щепотка травы с левой бутсы вратаря.

Ноты сердца: капли дождя с финала ЧМ, улыбки болельщиц, слезы зависти соперников.

Базовые ноты: 11 лет белизны ворот логотипа «Лиги Ставок», гордость за российский спорт.

Источник: Лига ставок

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