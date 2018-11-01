БК «Лига Ставок» запустила акцию «Победная серия»

БК «Лига Ставок» объявляет о запуске акции «Победная серия» для всех новых клиентов компании. Акция включает в себя сразу три выгодных предложения: «Игра на победу», «Максимальная отдача» и «Набираем обороты». В рамках каждого из них БК «Лига Ставок» приготовила щедрые вознаграждения и подарки.

Каждому новому клиенту БК «Лига Ставок» после регистрации на сайте www.ligastavok.ru и прохождения идентификации будет начислен фрибет размером 555 рублей. Если пари, заключённое с использованием фрибета, не выиграло, компания подарит клиенту ещё один фрибет того же номинала. В случае если пари вновь не сыграло, гость получит третий фрибет на свой счёт. В этом и заключается суть предложения «Игра на победу».

Для того чтобы получить «Максимальную отдачу», клиенту БК «Лига Ставок» достаточно сделать свою первую интерактивную ставку, а также заключить одно или несколько пари любого вида. В рамках этого предложения есть возможность получить до трёх фрибетов по 555 рублей каждый.

Для того чтобы получить кэшбек на свой счёт, гостю БК «Лига Ставок» достаточно воспользоваться предложением «Набираем обороты». Самых активных клиентов ждёт фрибет 10 000 рублей и кэшбек 10%.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте, а также у кассиров в букмекерских клубах «Лига Ставок» и по телефону 8-800-555-44-55.

Источник: Лига ставок

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