БК «Лига Ставок» возглавила Национальный рейтинг букмекеров

Любой профессиональный спортсмен однозначно скажет, что трофеев много не бывает. Букмекерская компания «Лига Ставок» полностью поддерживает этот тезис. Мы с гордостью сообщаем о победе в Национальном рейтинге букмекеров, обнародованном независимой аналитической группой «РБК Исследования рынков».

Национальный рейтинг букмекеров – это первое независимое исследование букмекерской отрасли России, которое прошло под эгидой крупнейшего делового медиахолдинга страны РБК. БК «Лига Ставок» заняла первую строчку национального рейтинга, оставив позади 15 букмекерских компаний РФ.

Как утверждают авторы исследования, при создании рейтинга учитывались наиболее важные критерии оценки деятельности букмекерских компаний, такие как срок присутствия бренда на рынке, количество пунктов приема ставок и их география, популярность, степень участия в развитии российского спорта, финансовая прозрачность и многое другое.

«Сегодня в России миллионы людей следят за спортивными событиями и соревнованиями. В данном случае букмекеры являются провайдерами дополнительного сервиса и услуг, — считает руководитель аналитической группы «РБК. Исследования» Сергей Хитров. – Общественная значимость букмекерского бизнеса очень велика. Составленный рейтинг нужен для того, чтобы люди понимали, с кем из букмекеров сотрудничать безопасно и приятно. Важно то, что любой желающий может зайти на страницу рейтинга, оценить критерии и справедливость оценок».

Победа в Национальном рейтинге букмекеров пополнила коллекцию наград компании. Напомним, что в 2019 году БК «Лига Ставок» стала обладателем Гран-при «Абсолютно лучший букмекер» независимой премии BR AWARDS, а также является лауреатом таких престижных премий как «Спорт и Россия», «Премия Рунета» и «Марка №1 в России».

Источник: Лига Ставок

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