БК «Лига Ставок» удостоена высшей награды BR AWARDS 2019

28 февраля 2019 года в ORION Hall состоялось подведение итогов первой независимой премии в области спорта и букмекерства BR AWARDS 2019, отмечающей яркие проекты и достижения компаний, направленные на развитие букмекерской отрасли и национального спорта.

В торжественной церемонии приняли участие руководители крупнейших букмекерских компаний России, президенты лиг и федераций, известные спортсмены и журналисты.

Ведущими мероприятия выступили шоумен Валдис Пельш и телеведущая Мария Командная, чей яркий тандем стал настоящим украшением вечера. В церемонии награждения лауреатов приняли участие прославленные звезды российского спорта: олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Алла Шишкина и Мария Шурочкина, двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Эмин Гарибов, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, чемпион мира по гребле на байдарках Юрий Постригай, теннисистка Екатерина Бычкова и боксер-профессионал Ростислав Плечко.

По результатам независимого голосования членов жюри, куда вошли авторитетные спортивные эксперты и представители отраслевых организаций, БК «Лига Ставок» была удостоена высшей награды BR AWARDS – Гран-при «Абсолютно лучший букмекер».

Получая статуэтку за высшее признание в области спорта и букмекерства, президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский поблагодарил организаторов и рассказал, почему считает участие в развитии национального спорта важным для компании:

«Мы, конечно, надеялись на то, что нас оценят по достоинству, но Гран-при – это круто! Круто и, как я считаю, заслуженно. Я благодарю организаторов этой премии, благодарю уважаемое жюри за оказанное нам доверие, за объективный и справедливый рейтинг. Я лично с ним согласен! Компания «Лига Ставок» – это 10 лет нашей жизни, наших эмоций, наших сил, нашей энергии. И конечно, я хочу вспомнить и тех, кто «сделал» эти 10 лет. Прежде всего – основателя и создателя «Лиги Ставок» Олега Журавского. В этой компании – он весь.

Я хочу поблагодарить своих коллег. Эта премия – заслуга каждого из трех с половиной тысяч сотрудников, которые ежедневно трудятся на благо развития спорта. А развитие и популяризация национального спорта – это идеология нашей компании.

Это дает нам энергию, силы и возможность делать те великие дела, которыми мы гордимся. Гордимся победой сборной России по хоккею на Олимпиаде, «Домом спорта» в Южной Корее, который мы организовали в знак солидарности со всеми российскими спортсменами. Мы делали этот проект не для рекламы, а от чистого сердца. И «Дом спорта» гремел, собирал толпы болельщиков, объединял всех нас в тот сложный исторический момент. Каждый приходил с теплотой в сердце не только поддержать спортсменов, но и отстоять флаг России.

Мы гордимся званиями генерального партнера Российской Премьер-Лиги и официального партнера Федерации хоккея России. Мы рады возможности инвестировать в профессиональный и детско-юношеский спорт, и я уверен в том, что эта деятельность будет только развиваться. Мы обещаем высоко нести знамя российского спорта, быть честной и достойной компанией».

В ходе церемонии чествования победителей на сцене БК «Лига Ставок» принимала поздравления дважды. Помимо высшего признания заслуг в букмекерском бизнесе России, компания стала лауреатом в номинации «Лучшее мобильное приложение». По словам директора по маркетингу БК «Лига Ставок» Юрия Нестерова, во время чемпионата мира по футболу в России мобильное приложение «Лига Ставок» стало одним из самых популярных среди пользователей, а в течение всего года удерживало топовые позиции в AppStore и Google Play. «Я искренне благодарю пользователей за доверие, мы очень старались», – добавил он.

Всего за звание лучших из лучших в этом году боролись 13 букмекерских компаний в 9 номинациях: Гран-при «Абсолютно лучший букмекер», «Амбассадор бренда», «Самый надежный букмекер», «Лучшее мобильное приложение», «Лучший киберспортивный букмекер», «Лучшая эксклюзивная линия», «Лучший онлайн-букмекер», «Лучший клиентский сервис», «Лучшие коэффициенты».

Источник: Лига ставок

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