БК «Лига Ставок» — трижды лауреат премии «Спорт и Россия»

В Сочи были объявлены победители V ежегодной национальной премии в области спорта и здорового образа жизни «Спорт и Россия». Вместе с лауреатами в церемонии награждения приняли участие прославленные чемпионы Софья Великая, Евгений Алдонин, Яна Костенко, Александр Филимонов, Алексей Тищенко и многие другие. Ведущим мероприятия стал легендарный комментатор и спортивный журналист Юрий Розанов.

Юбилейная премия стала для БК «Лига Ставок» особенно ценной, ведь в этом году компания оформила хет-трик, став первым букмекером — трехкратным обладателем престижной награды! Выросла и результативность БК «Лига Ставок»: на этот раз компанией впервые были одержаны победы сразу в двух номинациях: «Лучшая букмекерская компания» и «Лучший спонсорский проект футбольных соревнований».

Напомним, в 2016 и 2017 году БК «Лига Ставок» победила в номинациях «Лучшая кампания по продвижению бренда с участием звезды спорта» и «Лучшая PR кампания по популяризации российского футбола» соответственно.

Отметим, что в категории «Лучший спонсорский проект футбольных соревнований» экспертная комиссия отметила беспрецедентное для отечественного спортивного рынка сотрудничество БК «Лига Ставок» и Российской футбольной Премьер-Лиги, в рамках которого компания выступает в статусе генерального партнера чемпионата России по футболу сезона 2017/2018.

На торжественной церемонии вручения почетные награды принял заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров:

«Для нас очень почетно и важно вот уже в третий раз быть отмеченными такой известной премией. Первые две номинации были получены нами в достаточно жестких условиях ведения деятельности. Закон, давший букмекерам новые рекламные возможности, был принят лишь год назад. Сейчас мы можем проводить свои маркетинговые активности, а также оказывать содействие в развитии профессионального и детско-юношеского спорта благодаря целевым отчислениям в федерации и лиги. БК «Лига Ставок» будет продолжать работать в том же направлении для того, чтобы наш спорт становился красочнее и интереснее с каждым годом».

Кроме того, в рамках мероприятия прошел форум с участием ключевых участников спортивного рынка России. В секции «Спортивное спонсорство: победы и поражения» Александр Егоров выступил с докладом о том, как букмекерский бизнес становится основным источником финансирования российского спорта. А модератором дискуссии «Тренды в продвижении здорового образа жизни» стала колумнист журнала «Главная Ставка», известная телеведущая Мария Орзул.

Источник: БК «Лига Ставок»

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