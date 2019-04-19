БК «Лига Ставок» расширяет границы и разыгрывает сразу 20 автомобилей!

Букмекерская компания Лига Ставок продолжает дарить автомобили своим клиентам по всей России. Очередной розыгрыш в рамках акции «Вечерняя Лига» состоится уже 27 апреля в 12 городах России. На этот раз сразу 20 гостей БК «Лига Ставок» станут счастливыми обладателями новеньких авто.

К борьбе за автомобиль можете подключиться и вы! Для участия в розыгрыше достаточно заключить хотя бы одно пари на сумму не менее 2 222 рубля в любом из клубов — участников акции в период ее проведения. Каждому пари присваивается уникальный восьмизначный номер купона. В день проведения розыгрыша участники акции приглашаются в клуб проведения розыгрыша для прохождения регистрации. Победители определяются с помощью специальной системы, шаров и барабана.

Выиграть может абсолютно любой участник. Результаты прошлого розыгрыша доказали, что никогда не поздно присоединиться к акции.

На розыгрыш зарегистрировался день в день, даже не думал, что могу выиграть. Все самое лучшее случается внезапно, верно говорят», — поделился один из победителей февраля»

Первый розыгрыш состоялся в феврале: 10 болельщиков из Москвы и Санкт-Петербурга стали обладателями роскошных BMW 3 серии! 27 апреля мы увеличим призовой фонд и разыграем сразу 20 автомобилей, 10 из которых BMW 3-й серии. Розыгрыш проводится в следующих городах: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Волгоград, г. Казань, г. Калининград, г. Краснодар, г. Красноярск, г. Нальчик, г. Ростов-на-Дону, г. Самара, г. Саратов, г. Уфа.

Все подробности о клубах, участвующих в акции, клубах проведения розыгрыша, пари, участвующих в акции, механике акции и розыгрыше призового фонда уточняйте у кассиров, на сайте ligastavok.ru и по телефону горячей линии: 8-800-555-44-55.

Источник: Лига Ставок

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею