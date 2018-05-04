БК «Лига Ставок» проводила «Красную машину» на чемпионат мира по хоккею

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Кто не мечтал в детстве встретиться с капитаном сборной России по хоккею? Пожать руку основному голкиперу нашей команды? Поужинать с олимпийскими чемпионами и получить из первых рук настоящие свитера с автографами? В преддверии чемпионата мира по хоккею БК «Лига Ставок», эксклюзивная букмекерская компания сборной России по хоккею, организовала для болельщиков личную встречу со звездами хоккея в святая святых российской сборной – на учебно-тренировочной базе в Новогорске.

Сборная России по хоккею

Календарь чемпионата мира-2018 по хоккею

Как проходит день игрока в преддверии главного мирового первенства? Как спортсмены настраиваются на важные матчи? Как отдыхают между тренировками? Что едят на ужин? БК «Лига Ставок» показала своим клиентам то, что обычно не попадает в объективы телекамер.

Гостей встречали олимпийские чемпионы, которых уже сейчас можно без преувеличения назвать легендами мирового хоккея. Один из лучших голкиперов турнира в Южной Корее Василий Кошечкин, автор победной шайбы в финале Кирилл Капризов и неувядающий капитан-волшебник Павел Дацюк лично провели экскурсию по базе и поделились деталями быта хоккеистов. Продолжилась встреча дружеским совместным ужином и раздачей памятных призов — хоккейных джерси и шайб с автографами хоккеистов.

Сборная России по хоккею

БК «Лига Ставок» благодарит Федерацию хоккея России за радушный прием и вместе с миллионами болельщиков желает нашей сборной яркой игры и красивых побед на чемпионате мира по хоккею!

Источник: Лига ставок
Фото: Лига ставок

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