БК «Лига Ставок» представляет самый динамичный проект футбольного сезона «Твоя игра»

Смотрите новый проект «Твоя игра» с участием БК «Лига Ставок» на «Первом канале»! Новая программа выходит в эфире во время трансляций матчей чемпионата мира по футболу-2018. Каждый выпуск в студии известные гости соревнуются между собой в мастерстве прогнозирования и делают свои ставки на победу команды-фаворита.

В прямом эфире ведущий предлагает гостям сделать свои ставки и определить не только того, кто победит в грядущем матче, но и какая сборная откроет счёт, забьёт ли гол конкретный футболист. Такие же ставки телезрители могут сделать на сайте БК «Лига Ставок».

Чем закончатся самые увлекательные матчи турнира? Какая сборная увезёт из России заветный кубок? На что ставит посол бренда «Лига Ставок» Евгений Савин в предстоящих встречах?

А что думаете вы? Примите участие в национальном конкурсе прогнозов на сайте tv.ligastavok.ru. Главный приз — 1 миллион рублей!

Включайтесь в игру на «Первом канале» вместе с БК «Лига Ставок»!

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