БК «Лига Ставок» подводит итоги Игр-2018 в Пхенчхане!

В Южной Корее состоялась торжественная церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. Две недели интереснейших соревнований вошли в историю мирового спорта. Вместе с Играми завершил работу «Дом Спорта», организованный Фондом поддержки олимпийцев России и генеральным партнером – букмекерской компанией БК «Лига Ставок».
«Дом Спорта» стал центром притяжения для всех болельщиков игр, а главное – он стал центром притяжения к российскому спорту. Каждый день здесь была представлена насыщенная развлекательная программа, призванная подчеркнуть национальную культуру и широту русской души: показ фильмов на спортивную тематику – так, к примеру, был организован показ нашумевшего фильма «Лёд», организованы интерактивные выставки, конкурсы прогнозов, дегустация традиционных русских блюд. Именитыми гостями «Дома» стали прославленные фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, легендарные тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова и Нина Мозер, чемпион мира 1993 года и серебряный призер Олимпиады-1998 Алексей Яшин и многие другие.
«Лига Ставок» — генеральный партнер Дома спорта на Зимних Олимпийских играх-2018!
Безусловно, главным событием последних дней соревнований стал мужской хоккейный финал, в котором сборная России встречалась с соперниками из Германии. Этого момента вся страна ждала не один год. Спустя 26 долгих лет российской команде в тяжелейшем матче удалось обыграть сборную Германии и завоевать «золото» Игр-2018!
– Поздравляю вас с исторической победой! За всю свою жизнь не видел ничего подобного! Мощная, яркая, непредсказуемая борьба на грани возможностей, – поздравляет сборную России по хоккею Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский. – Мы мысленно прошли с командой весь путь на Олимпиаде. Были вместе с вами там, на льду, с первой и до последней секунды. С замиранием сердца следили за всеми матчами и радовались каждой заброшенной шайбе!
Мы бесконечно гордимся тем, что в этот олимпийский сезон вступили вместе с легендарной «Красной машиной», счастливы быть эксклюзивной букмекерской компанией сборной России по хоккею и называть вас своими друзьями! Спасибо за непередаваемые эмоции и чувство единения – самое главное, за что мы так любим спорт! Спасибо за то, что столь непростая для нашей страны Олимпиада завершилась так грандиозно! И спасибо вам за гимн России, который все-таки прозвучал в Пхенчхане»!
– Несколько часов назад наша олимпийская хоккейная сборная сделала то, что не удавалось России за последние 26 лет, – она выиграла «золото» Игр-2018! – отметил Красовский. – Говорят, что спорт – это не только триумф команды, не только триумф тренера, но и триумф личностей. И о них хочется сказать отдельно. Хочется поздравить Илью Ковальчука, который прошел пять Олимпиад и наконец, достиг этого фантастического результата. Павла Дацюка, который попал в «Тройной золотой клуб» и стал, вдумайтесь, всего лишь 28-м за всю историю хоккея обладателем трех титулов: олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. И конечно, мы счастливы за наших молодых ребят, особенно, Кирилла Капризова, который в свои 20 лет стал автором самой важной шайбы сборной России за четверть века! Спасибо каждому из вас, парни, за эту победу! Уверены, она далеко не последняя!»
Представители ТАФИСА посетили «Дом Спорта» в Канныне
Всего в Южной Корее спортсмены разыграли рекордные 102 комплекта наград в 15 дисциплинах. Обладателями медалей стали атлеты, представляющие 30 стран. Олимпийские атлеты из России завоевали 17 медалей – две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых – и заняли 13-е место в общем зачете.
Победителем медального зачета стала Норвегия (14 золотых медалей, 14 серебряных и 11 бронзовых), второе место заняла Германия (14, 10, 7), третье – Канада (11, 8, 10). Заработав в общей сложности 39 медалей, Норвегия установила по этому показателю рекорд Олимпиад.