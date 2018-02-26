БК «Лига Ставок» подводит итоги Игр-2018 в Пхенчхане!

В Южной Корее состоялась торжественная церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. Две недели интереснейших соревнований вошли в историю мирового спорта. Вместе с Играми завершил работу «Дом Спорта», организованный Фондом поддержки олимпийцев России и генеральным партнером – букмекерской компанией БК «Лига Ставок».

«Дом Спорта» стал центром притяжения для всех болельщиков игр, а главное – он стал центром притяжения к российскому спорту. Каждый день здесь была представлена насыщенная развлекательная программа, призванная подчеркнуть национальную культуру и широту русской души: показ фильмов на спортивную тематику – так, к примеру, был организован показ нашумевшего фильма «Лёд», организованы интерактивные выставки, конкурсы прогнозов, дегустация традиционных русских блюд. Именитыми гостями «Дома» стали прославленные фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, легендарные тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова и Нина Мозер, чемпион мира 1993 года и серебряный призер Олимпиады-1998 Алексей Яшин и многие другие.

«Лига Ставок» — генеральный партнер Дома спорта на Зимних Олимпийских играх-2018!

Безусловно, главным событием последних дней соревнований стал мужской хоккейный финал, в котором сборная России встречалась с соперниками из Германии. Этого момента вся страна ждала не один год. Спустя 26 долгих лет российской команде в тяжелейшем матче удалось обыграть сборную Германии и завоевать «золото» Игр-2018!

– Поздравляю вас с исторической победой! За всю свою жизнь не видел ничего подобного! Мощная, яркая, непредсказуемая борьба на грани возможностей, – поздравляет сборную России по хоккею Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский. – Мы мысленно прошли с командой весь путь на Олимпиаде. Были вместе с вами там, на льду, с первой и до последней секунды. С замиранием сердца следили за всеми матчами и радовались каждой заброшенной шайбе!

Мы бесконечно гордимся тем, что в этот олимпийский сезон вступили вместе с легендарной «Красной машиной», счастливы быть эксклюзивной букмекерской компанией сборной России по хоккею и называть вас своими друзьями! Спасибо за непередаваемые эмоции и чувство единения – самое главное, за что мы так любим спорт! Спасибо за то, что столь непростая для нашей страны Олимпиада завершилась так грандиозно! И спасибо вам за гимн России, который все-таки прозвучал в Пхенчхане»!

– Несколько часов назад наша олимпийская хоккейная сборная сделала то, что не удавалось России за последние 26 лет, – она выиграла «золото» Игр-2018! – отметил Красовский. – Говорят, что спорт – это не только триумф команды, не только триумф тренера, но и триумф личностей. И о них хочется сказать отдельно. Хочется поздравить Илью Ковальчука, который прошел пять Олимпиад и наконец, достиг этого фантастического результата. Павла Дацюка, который попал в «Тройной золотой клуб» и стал, вдумайтесь, всего лишь 28-м за всю историю хоккея обладателем трех титулов: олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. И конечно, мы счастливы за наших молодых ребят, особенно, Кирилла Капризова, который в свои 20 лет стал автором самой важной шайбы сборной России за четверть века! Спасибо каждому из вас, парни, за эту победу! Уверены, она далеко не последняя!»

Всего в Южной Корее спортсмены разыграли рекордные 102 комплекта наград в 15 дисциплинах. Обладателями медалей стали атлеты, представляющие 30 стран. Олимпийские атлеты из России завоевали 17 медалей – две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых – и заняли 13-е место в общем зачете.

Победителем медального зачета стала Норвегия (14 золотых медалей, 14 серебряных и 11 бронзовых), второе место заняла Германия (14, 10, 7), третье – Канада (11, 8, 10). Заработав в общей сложности 39 медалей, Норвегия установила по этому показателю рекорд Олимпиад.

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