БК «Лига Ставок» побывала в эпицентре светской жизни

По традиции в июне Центральный московский ипподром принял одно из самых главных светских мероприятий Москвы — Скачки Монте-Карло, официальным партнером которых вот уже пятый год подряд выступает БК «Лига Ставок».

Ежегодно Скачки пользуются повышенным вниманием всех ведущих столичных репортёров: ведь только здесь многочисленные звёзды шоу-бизнеса предстают перед публикой в необычных шляпах, соблюдая традиции классического дресс-кода ипподрома.

В этом году гостями Скачек стали Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Сергей Зверев, Елена Север, Юлия Барановская, МакSим, Эмин Агаларов, Юрий Антонов, Наталья Подольская, Мария Кожевникова, Мария Погребняк, ST, Burito, Алла Вербер, а также бессменные ведущие Скачек Монте-Карло, звёзды «Русского радио» Алла Довлатова и Дмитрий Оленин.

Дополнительной интригой развлекательной программы стал конкурс прогнозов, который устроили между собой ведущие в борьбе за приз от БК «Лига Ставок» — сертификат на бесплатную ставку в 100 000 рублей. Перед каждым из шести заездов Алла и Дмитрий называли своих фаворитов — тех лошадей, которые, по их мнению, добегут до финиша первыми. Лидерами заездов стали чистокровные скакуны Милон, тройка Кописки, Фитзи Мун, Паллада Лок, Ганнибал Лектор и Бастион Ч.Н.

Что касается конкурса прогнозов, то в нем победу одержала «женская логика» в лице Аллы Довлатовой, которой удалось вырвать победу у своего оппонента со счетом 2:1.

Алла Довлатова — спортивный болельщик со стажем и клиент БК «Лига Ставок». Ведущая призналась, что с удовольствием следит за крупными спортивными событиями, слушает свою интуицию и обожает заключать пари.

Но ставки — это не только интуиция, — уверена Довлатова, — это, прежде всего, любовь к спорту, умение анализировать и размышлять логически»

Источник: Лига Ставок

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