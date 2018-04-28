БК «Лига Ставок» открывает двадцать шоу-румов «Красная машина»

БК «Лига Ставок» и Федерация хоккея России продолжают активно развивать свои партнерские отношения. Новым витком успешного сотрудничества стало открытие двадцати фирменных шоу-румов «Красная машина» в клубах БК «Лига Ставок» в городе Москве.

Яркие брендированные витрины «Красная машина» с разнообразной фирменной продукцией появились в клубах БК «Лига Ставок» в преддверии стартующего 4 мая чемпионата мира по хоккею.

Кроме того, всем своим клиентам БК «Лига Ставок» дарит скидку 15% на покупку в интернет-магазине «Красная машина». Для этого достаточно ввести уникальный промо-код в специальном окне при онлайн-заказе до проведения оплаты. Промо-код можно получить в любом клубе БК «Лига Ставок».

Напомним, что с 2017 года БК «Лига Ставок» выступает в статусе эксклюзивной букмекерской компании сборной России по хоккею.

Календарь чемпионата мира по хоккею-2018

Группа А: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Словакия, Франция, Австрия.

Копенгаген. «Роял Арена». 4 мая. Россия – Франция (17:15). 6 мая. Австрия – Россия (13:15). 7 мая. Белоруссия – Россия (17:15). 10 мая. Чехия – Россия (21:15). 12 мая. Россия – Швейцария (21:15). 14 мая. Россия – Словакия (17:15). 15 мая. Россия – Швеция (21:15). Под грифом «и.о». Хоккейный портрет нового главного тренера сборной России Ильи Воробьева Группа В: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея.

Хернинг. «Йюске-Банк-Боксен». Матчи пройдут с 4 по 15 мая. Плей-офф

Четвертьфиналы. 17 мая. Копенгаген (17:15). Хернинг (17:15). Копенгаген (21:15). Хернинг (21:15).

Полуфиналы. 19 мая. Копенгаген. (16:15). Копенгаген (20:15).

Матч за 3-е место. 20 мая. Копенгаген. (16:45).

Финал. 20 мая. Копенгаген. (21:15). Источник: БК «Лига Ставок»

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