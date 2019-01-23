БК «Лига Ставок» — генеральный партнер 15-го международного Кубка РГСУ по шахматам MoscowOpen-2019

22 января в ДС «Мегаспорт» состоялась пресс-конференция, посвященная проведению 15-го Международного Кубка РГСУ по шахматам MoscowOpen-2019. В пресс-конференции приняли участие генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москомспорта Александр Полинский, ректор РГСУ Наталья Починок, первый вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким, учредитель Благотворительного Фонда «Созвездие Добра» и первый вице-президент БК «Лига Ставок» Ольга Журавская, чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов, а также стипендиат Благотворительного Фонда «Созвездие Добра» Миша Осипов.

15-й международный Кубок РГСУ по шахматам MoscowOpen-2019 пройдет в Москве с 24 января по 4 февраля. Генеральным партнером мероприятия по традиции выступает БК «Лига Ставок» — первая букмекерская компания в России, официально поддержавшая шахматное движение.

Наталья Починок поблагодарила постоянного спонсора турнира — БК «Лига Ставок»— за содействие в организации фестиваля,который в этом году соберет более 2 000 участников почти со всех континентов земного шара:«Кубок РГСУ MoscowOpen стал визитной карточкой шахматной Москвы. Выражаю огромную благодарность букмекерской компании «Лига Ставок», во многом благодаря которой общий гарантированный призовой фонд Кубка составляет 4 500 000 рублей».

Уже второй год подряд к поддержке крупнейшего в мире по количеству участников турнира присоединяется Благотворительный Фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского. В этом году в Кубке примет участие стипендиат и подопечный Фонда — Илья Маковеев. Илья в свои 12 лет носит титулы чемпиона мира среди мальчиков по классическим шахматам, серебряного призера Первенства Европы среди мальчиков до 12 лет. В марте 2018 года Илье было присвоено звание «Мастер ФИДЕ». В этом году Илья поборется за звание сильнейшего в этапе Кубка России среди мужчин и в блице.

«MoscowOpen — это яркий проект, который является настоящим праздником для всех любителей шахмат и профессионалов, — отметила учредитель Благотворительного Фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская на пресс-конференции. — И мы рады быть причастными к этому грандиозному событию. В числе программ, которые реализует Благотворительный Фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского — программа адресной поддержки юных талантливых спортсменов. Олег Журавский всегда выделял шахматы среди других видов спорта и сделал много для развития шахматного движения в России. Шахматы были, есть и будут на особом месте, как спорт очень умных и очень целеустремленных людей!»

MoscowOpen состоит из восьми отдельных турниров, в число которых входят этапы Кубка среди мужчин, женщин, ветеранов, любителей, «Кубок РГСУ по быстрым шахматам среди слепых и слабовидящих». Помимо основных турниров в спортивную программу войдёт детский турнир «Кубок РГСУ среди чемпионов школ» — Мемориал Олега Журавского. Также посетителей ждут лекции гроссмейстера Алексея Дреева, курсы повышения квалификации, Международная конференция «Шахматы в системе образования России и мира». Кубок проходит в Российском государственном социальном университете (ул. В. Пика, д.4).

В финале встречи прошла традиционная жеребьевка на цвет. Ее помог провести подопечный Фонда «Созвездие Добра», юный шахматист, сразившийся с самим Анатолием Карповым — пятилетний Миша Осипов. Звезда программы «Лучше всех» на Первом канале вытянул белого коня. Это значит, что рейтинг-фавориты турниров в первом туре сыграют белыми фигурами.

Международный Кубок РГСУ по шахматам MoscowOpen является одним из крупнейших по количеству участников в мире. В этом году он соберет более 2 000 человек. Почетными гостями турнира в разные годы становились президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, экс-чемпионы мира по шахматам Борис Спасский и Анатолий Карпов, вице-премьер Правительства России Аркадий Дворкович, первый заместитель председателя Москомспорта, олимпийский чемпион Николай Гуляев, председатель Попечительского совета РГСУ Александр Починок и многие другие известные люди. Фестиваль MoscowOpen традиционно проходит при поддержке Шахматной федерации Москвы, Министерства спорта России, Москомспорта, а также Правительства РФ. В 2015 году БК «Лига Ставок» стала генеральным партнером MoscowOpen—первым российским спонсором Международного Кубка РГСУ по шахматам MoscowOpen, оказала организационную поддержку в проведении мероприятия, а также обеспечила призовой фонд турнира.

Источник: Лига ставок

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