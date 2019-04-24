БК «Лига Ставок» дарит скидку при покупке билетов на матчи St. Petersburg Hockey Open

Всем болельщикам и любителям хоккея БК «Лига Ставок» дарит специальный промокод на покупку билетов со скидкой 50% на все матчи международного турнира St. Petersburg Hockey Open.

В соревновании примут участие четыре команды: олимпийская сборная России, национальные сборные Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца. Матчи пройдут на льду петербургского СК «Юбилейный» с 26 по 28 апреля.

Воспользоваться кодом можно на сайте fhrtickets.com

Для этого при оформлении заказа достаточно ввести промокод LIGASTAVOK в соответствующем поле, стоимость билетов пересчитается автоматически. Акция действует по 28 апреля включительно.

Букмекерская компания «Лига Ставок» — официальный партнер сборной России по хоккею. Вместе, чтобы побеждать!

Источник: Лига Ставок

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею