Бизнес-школа RMA приглашает на Ночь открытых дверей

В пятницу, 22 марта, в бизнес-школе RMA пройдет традиционная Ночь открытых дверей. Абитуриентов ждет презентация программ обучения, знакомство с руководителями факультетов и преподавателями, круглые столы и открытые лекции.

В рамках дня открытых дверей в Бизнес-школа RMA состоится лекцию «Reebok: что это было? Провокационные кампании в спортивном маркетинге».

На какую аудиторию был настроен таргетинг скандальной рекламной кампании Reebok #нивкакиерамки, общее количество упоминаний которой достигло восьмидесяти тысяч за 5 дней, чего стоил этот хайп и почему мемы станут новым трендом в рекламе крупных брендов, расскажет автор этой кампании Александр Голофаст.

Вход свободный, но необходима регистрация. Начало лекции в 21:00

Место проведения: учебный центр RMA (улица Нижняя Сыромятническая 10, строение 12), 4-й и 5-й этажи.

Источник: RMA

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