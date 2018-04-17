«Бесценная Лига» в Казани. Второй матч-битва за Кубок Гагарина

В рамках традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ провели очередную выездную сессию медиа-клуба, которая состоялась на матче между клубами «Ак Барс» и ЦСКА в столице Татарстана. Свою вторую игру в финале плей-офф КХЛ казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА провели 16 апреля на «Татнефть-Арене».

Продолжая традицию, к участникам медиа-клуба присоединились игрок клуба «Ак Барс» Роман Абросимов и Бесценный Болельщик сезона КХЛ-2016/17 Руслан Мингалеев.

Роман Абросимов, защитник ХК «Ак Барс»:

— Мне очень приятно, что, в том числе и благодаря «Бесценной Лиге», хоккей становится все более семейным видом спорта. Это здорово, что организаторы медиа-клуба — Мastercard и КХЛ, решили посвятить встречу именно той поддержке, которую семьи могут оказать хоккеистам в такой значимый для них период времени. В нашей семье всегда смотрели матчи все вместе, можно сказать, что это было традицией. И я просто не мог не стать частью этого вида спорта. С детства точно знал, что хочу связать свою жизнь и карьеру с хоккеем. Все так и получилось!

Неважно, где и когда выхожу на лед, всегда обращаю внимание на болельщиков и, конечно же, болельщиц, которые присутствуют на матчах. Хоккей без женской аудитории не так красив. Поэтому я с радостью отмечаю, что интерес к игре становится все более широким!

Мне приятно видеть, что на матчи приходят все больше девушек, пар, семей с детьми, которые живут любят хоккей, как и мы. Здорово, что традиция Mastercard «Бесценная Лига» объединяет всех, кто знают толк в ледовых баталиях!».

Специальным гостем медиа-клуба стал Бесценный Болельщик ХК «Ак Барс» прошлого сезона Руслан Мингалеев, который пришел на матч с женой и двумя детьми (в прошлом сезоне он разделил Трофей традиции «Бесценная Лига» с Джастином Азеведо, нападающим ХК «Ак Барс»). Для болельщика встреча с еще одним игроком любимого клуба стала незабываемым моментом вечера:

Руслан Мингалеев, Бесценный Болельщик клуба «Ак Барс» сезона КХЛ-2016/17:

— Я мечтал, что смогу посмотреть на игру любимого клуба в финале Кубка Гагарина вместе со своей семьей и счастлив, что именно так все сложилось! Посмотреть такой матч вживую — большая удача. Благодаря «Бесценной Лиге» я познакомился с еще одним игроком «Ак Барса» — Романом Абросимовым. Спасибо Mastercard и традиции «Бесценная Лига» за такую возможность!».

Апрельская встреча стала тематической и была посвящена самым близким и любимым болельщицам хоккеистов — в центре внимания участников в этот раз оказались жены и подруги игроков. Во время второго перерыва на встречу с журналистами пришли Софья Маркова и Елизавета Лямкина. Также гостьей встречи стала Елизавета Свитова, дочь капитана клуба «Ак Барс» Александра Свитова. Они рассказали журналистам о своем отношении к хоккею, о роли женской поддержки и, конечно же, о своем участии в спортивной жизни любимых игроков. Пообщаться с красивыми и эмоциональными, любящими и искренними представительницами женской хоккейной аудитории гости медиа-клуба смогли в дружественной и насыщенной спортивными эмоциями обстановке.

Софья Маркова, супруга защитника ХК «Ак Барс» Андрея Маркова:

— Как здорово, что в рамках традиции «Бесценная Лига» вы подняли такую важную тему, как поддержка хоккея женской аудиторией! Ведь для игроков, присутствие их любимых и близких на матчах имеет ключевое значение! Здесь есть и элемент рыцарства, каждая победа в матче — это и подвиг в том числе! А кто, как не мы, может разделить победу так полно, кричать слова поддержки до хрипоты во время игры?

Всегда отмечаем шумно все победы, всегда накрываю стол и зову самых близких друзей и родных! Ведь каждая победа мужа бесценна тем, что ее можно разделить с семьей и друзьями.

Елизавета Лямкина, супруга защитника ХК «Ак Барс» Никиты Лямкина:

— Мне важно быть рядом с мужем всегда! Я делаю все возможное, чтобы не пропустить ни одной игры. Знаю точно, что мое присутствие на матчах для Никиты важно и ценно. Как и присутствие всей нашей семьи, ведь семья — это главное. Я полностью поддерживаю традицию «Бесценная Лига», и мне приятно быть сегодня здесь и поделиться своей любовью к хоккею со всеми вами».

Елизавета Свитова, дочь нападающего ХК «Ак Барс» Александра Свитова:

— Всегда прихожу болеть за папу на матчах: уверена, что он чувствует нашу поддержку. Домашние игры посещаю абсолютно все.

В выездной сессии медиа-клуба традиции «Бесценная Лига» приняли участие лучшие представители спортивных СМИ. Второй матч финала Кубка Гагарина завершился победой казанского «Ак Барса» (2:1). Следующие матчи серии плей-офф пройдут в Москве на арене ЦСКА.

Ближайшая встреча медиа-клуба традиции «Бесценная Лига» пройдет во время Церемонии Закрытия сезона КХЛ в мае. В рамках события состоится награждение Бесценного Болельщика сезона-2017/18. Им станет болельщик «Бесценной Лиги», набравший наибольшее количество очков в рейтинге на сайте mastercard.khl.ru. Напомним, что сегодня «Бесценная Лига» объединяет более 300 000 поклонников хоккея, которые постоянно поддерживают игроков любимых клубов на сайте традиции.

С 2015 года Mastercard является официальным партнером, платежной системой и картой КХЛ. В прошлом году Mastercard и КХЛ создали «Бесценную Лигу» — хоккейную традицию для игроков и болельщиков. На протяжении всего сезона КХЛ участники традиции «Бесценная Лига» выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций на сайте mastercard.khl.ru. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Они получат уникальный общий трофей — Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения.

Фото: Mastercard

Источник: Mastercard

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