«Бесценная Лига» на финале плей-офф ЦСКА — «Авангард»

Главная битва за чемпионство продолжается: второй матч финальной серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Авангард» состоялся 15 апреля. В рамках поединка состоялась и последняя в нынешнем сезоне встреча медиа-клуба «Бесценной Лиги». Она получилась яркой: звездные гости, новые креативные ведущие.

Темой встречи медиа-клуба «Бесценной Лиги» стали самые драматичные финалы КХЛ за всю ее историю. Гости активно обсуждали матчи и победы, дубли и хет-трики героев текущего сезона и выступления легенд хоккея. Впервые в качестве ведущих выступили известный спортивный журналист Павел Лысенков и телеведущая Дарья Миронова.

Встреча началась с сюрприза: Mastercard представил журналистам уникальный мини-фильм «Вместе мы можем все», в котором приняли участие сразу 7 великих профессиональных спортсменов: Лионель Месси, Неймар, Дэн Картер, Брайан Хабана, Анника Соренстам, Ана Иванович и Валерий Каменский. Команда была собрана из спортсменов пяти самых популярных видов спорта в мире: футбол, регби, гольф, теннис и хоккей. Россию в ролике представил известный хоккеист Валерий Каменский, чьё участие в съемках стало еще одним доказательством того, что хоккей для России — особенная история.

Непременными участниками всех встреч медиа-клуба «Бесценной Лиги» становятся известные хоккеисты. На этот раз посмотреть знаковый матч финальной сериии вместе с журналистами пришли чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин и двукратный чемпион мира, двукратный чемпион России Денис Денисов.

Настраиваться на такие матчи не нужно, — считает Николишин. — Ты приходишь и видишь полный стадион болельщиков, поэтому главное – просто сделать то, к чему ты готовился на протяжении всего сезона, к чему стремился. Любой финал — это предельная мотивация и концентрация. Все, что есть у тебя, ты кладёшь на алтарь победы. Многие тренеры даже не подбирают слова, говоря в раздевалке: «Ребята, остался последний шаг. Выходите и делайте свое дело». Такие игры живут в тебе всегда, снятся по ночам. Нет большего счастья, чем ещё раз испытать такие эмоции.

«Бесценная лига» — это замечательная идея, болельщики должны быть ближе к хоккеистам. Конечно, некоторые вещи нельзя выносить из раздевалки, но, я считаю, что если люди будут знать больше друг о друге, у них будет больше взаимоуважения и взаимопонимания. Такие проекты сплачивают и объединяют».

Финал – это еще и запредельное напряжение всех сил, и эмоциональных, и физических. До главного трофея его участникам остаётся сделать лишь один шаг, поэтому обо всех повреждениях игроки забывают. Об этом говорил Денис Денисов, которому не раз приходилось участвовать в решающих сериях.

«Ребята отдают все, в том числе и здоровье, — заметил он. — Но об этом никто, кроме хоккеистов и узкого круга людей не знает. Травмы, ушибы, переломы, — всё это остаётся внутри команды. И стоит отдать дань уважения людям, которые, несмотря ни на что, выходят на лёд и бьются.

Еще одна традиция медиаклуба — посещение ложи действующим игроком одной из команд-участниц матча. На сей раз им стал нападающий ХК ЦСКА Сергей Толчинский, пришедший к журналистам во втором перерыве:

Очень приятно осознавать, что у команды такое количество болельщиков, которые всегда поддерживают тебя на трибунах. А благодаря традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ мы знаем наших болельщиков в лицо, знаем их историю. Я, например, всегда слежу за голосованием болельщиков в интернете. Нам всегда очень поддержка и на трибунах, и в интернете! Тем более в такое ответственное для всех время — в финале плей-офф!

Больше других был рад приходу Сергея Толчинского Бесценный Болельщик ХК ЦСКА Регулярного Чемпионата сезона 2018/2019 Михаил Федоров, также получивший приглашение на встречу. В феврале он завоевал статус Бесценного Болельщика разделил Трофей «Бесценной Лиги» с нападающим красно-синих Кириллом Капризовым прямо на льду. На этот раз Михаилу удалось познакомиться с ещё одним игроком любимого клуба.

Для меня это большая честь быть сегодня на этом матче и познакомиться с одним из игроков ЦСКА этого сезона Сергеем Толчинским. Я благодарю «Бесценную Лигу» и Mastercard за такую возможность. Болеем за любимый клуб!», — сказал болельщик.

Напомним, что онлайн-битва за Бесценные Трофеи плей-офф и сезона 2018/2019 продолжается. Два комплекта наград лучшие игроки и болельщики обеих команд разделят после решающей игры финальной серии плей-офф КХЛ. Абсолютный лидер рейтинга болельщиков по результатам всего сезона отпразднует успех с хоккеистом любимого клуба на Церемонии закрытия сезона КХЛ в мае.

Чтобы присоединиться к традиции «Бесценная Лига» и получить возможность стать ее лидером, нужно зарегистрироваться на сайте www.mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ, доступном в Google Play и App Store

Стать участниками Бесценной Лиги могут совершеннолетние граждане стран-участниц Чемпионата КХЛ: России, Беларуси, Казахстана, Китая.

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Они получат уникальный общий трофей — Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения. Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.

Источник: mastercard.khl.ru

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