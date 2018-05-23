Бесценная Лига Mastercard на Церемонии Закрытия сезона КХЛ

Традиционная Церемония Закрытия сезона Континентальной Хоккейной Лиги состоялась в подмосковной Барвихе 23 мая. В самом торжественном и одновременно неформальном хоккейном вечере календаря традиционно приняли участие звезды льда и шоу-бизнеса.

Второй год подряд на Церемонии Закрытия сезона Mastercard и КХЛ награждают лучшего игрока и болельщика традиции Бесценная Лига – первой хоккейной традиции, позволившей по достоинству оценить вклад истинных хоккейных болельщиков в игру.

В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций, на сайте mastercard.khl.ru. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики получают уникальный общий трофей — Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно. Разделение общей награды — по-настоящему бесценный момент, который еще раз показывает, сильную эмоциональную связь между болельщиками и хоккеистами.

Игроком, набравшим наибольшее количество голосов болельщиков за сезон, стал вратарь клуба «Сочи» Константин Барулин. Трофей традиции хоккеист разделил со Светланой Коляго, получившей статус Бесценной Болельщицы Юбилейного сезона КХЛ.

Я хочу поблагодарить всех болельщиков. Ваша нереальная энергия и эмоции всегда помогают двигаться нам вперед! Спасибо традиции Бесценная ЛигаMastercard и КХЛ, которая дает возможность разделять любовь к хоккею вместе с теми, кто поддерживают нас. Это бесценно!» Константин Барулин, Бесценный Игрок сезона КХЛ-2017/2018 Дорогие друзья, я не могу передать словами, как я счастлива! В первую очередь, я хочу сказать спасибо мужу, который вместе со мной разделяет любовь к хоккею. От лица всех болельщиков Бесценной Лиги, я хочу сказать спасибо Mastercard и КХЛ за эту бесценную возможность!» Светлана Коляго, Бесценная Болельщица сезона КХЛ-2017/2018

За два года Бесценная Лига прочно вошла в хоккейную жизнь не только болельщиков, но и игроков КХЛ. По-настоящему Бесценный Сюрприз Mastercard подарила хоккеистам, добившимся особых успехов в этом хоккейном году. Если в прошлом году КХЛ организовали сюрприз для Сергея Мозякина и пригласили его детского тренера на сцену, то на Церемонии Закрытия Юбилейного сезона КХЛ Mastercard решили продолжить добрую традицию. Под аплодисменты зала вместе с игроками-победителями номинаций КХЛ на сцену вышли их детские тренеры. Этот момент стал самым трогательным во всей Церемонии Закрытия хоккейного года.

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Благодаря традиции Бесценная Лига Mastercard и КХЛ удается постоянно создавать бесценные моменты для истинных любителей игры, регулярно показывать, насколько важен их вклад в хоккей. В Юбилейном сезоне Трофей Бесценной Лиги с хоккеистами любимых клубов разделили 30 самых активных болельщиков: 27 победителей Регулярного Чемпионата, двое болельщиков команд-финалистов плей-офф и рекордсмен рейтинга всего Юбилейного сезона КХЛ. Всего в сезоне 2017/2018 болельщики отдали за любимых игроков свыше 1,5 миллионов голосов.

Сейчас Бесценная Лига объединяет более 300 000 зарегистрированных болельщиков и болельщиц хоккея из всех стран-участниц КХЛ.

Источник: mastercard.khl.ru

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