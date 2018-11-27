«Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ: готовимся к Матчу Звезд 2019

Встреча, посвященная одному из самых значимых событий сезона, — Матчу Звезд КХЛ, состоялась в рамках медиа-клуба «Бесценной Лиги» 26 ноября в Москве во время первого в этом сезоне матча между клубами ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область). Участники сессии делали свои прогнозы на результат игры, а победитель получил ценный приз от «Бесценной Лиги». Ведущей встречи выступила известная хоккейная телеведущая Наталья Кларк.

С 2015 года Mastercard является официальным партнером Континентальной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой Чемпионата КХЛ.

Во время ноябрьской встречи медиа-клуба в центре внимания оказался Матч Звезд КХЛ – одно из самых ожидаемых событий хоккейного сезона. В рамках сессии гостей встречи ждали сюрпризы от Mastercard и КХЛ, в том числе анонс официальной предпродажи билетов на Неделю Звезд 2019. Самым главным стал приход в ложу почетных гостей мероприятия – известных российских хоккеистов – Алексея Яшина и Алексея Морозова, вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея. Алексей Морозов поделился с гостями своими впечатлениями о «Бесценной Лиге»:

Приятно, что здесь обсуждают такое важное событие, как Матч Звезд КХЛ. Все-таки это тоже уже своеобразная традиция, где собираются лучшие и играют для себя, своих команд и болельщиков. Это по-настоящему зрелищные матчи. Мы становимся участниками хоккейного шоу для самых преданных болельщиков. «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ – очень значимая и правильная традиция. Болельщики наравне с игроками заслуживают признания! Мы ценим вклад «Бесценной Лиги» в развитие и популяризацию хоккея»

Известные хоккеисты поделились воспоминаниями о самом первом Матче Звезд и самыми интересными случаями из истории одного из самых важных событий сезона КХЛ. Алексей Морозов также обсудил с гостями развитие молодежного хоккея и предстоящий Кубок Вызова, который возвращается в Нижнекамск в 2019 году. К разговору о молодежном хоккее с большим интересом подключились и «звездные» гости медиа-клуба — актеры сериала «Молодежка» Александр Соколовский и Иван Мулин, а также резидент Comedy Club Магомед Муртазаалиев.

Настоящим сюрпризом для гостей стал бесценный конкурс от Mastercard и КХЛ на лучшую публикацию о прошедшей в ноябре сессии медиа-клуба традиции «Бесценная Лига». В конкурсе участвуют все журналисты, опубликовавшие в своих изданиях материал о ноябрьской встрече. Жюри, в состав которого входят представители Mastercard, КХЛ и ведущие медиа-клуба Наталья Кларк и Денис Казанский, выбирает победителя до 15 декабря. Победитель конкурса, которого объявят на декабрьской встрече медиа-клуба «Бесценной Лиги», получит бесценный сюрприз от Mastercard и КХЛ: настоящий игровой свитер с автографами как любимого игрока, так и хоккеистов любимой команды Матча Звезд КХЛ, а также проход в комфортабельный бизнес-зал Mastercard в Шереметьево.

По традиции медиа-клуба во встрече также принял участие хоккеист КХЛ. На этот раз ложу посетил игрок ХК «Витязь» Егор Воронков. Он поделился своим мнением о матче и впечатлениями о «Бесценной Лиге»:

Болельщики постоянно поддерживают нас, игроков. Нам очень важно знать и видеть, что на матчах за нас болеют тысячи людей на трибунах и сотни тысяч у экранов телевизоров. Ты всегда чувствуешь поддержку и транслируемые болельщиками эмоции, и благодаря этому постоянно идешь вперед. Хорошо, что появилась «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ, которая помогает оценить вклад болельщиков в игру. Болельщики, спасибо вам, что верите в нас!»

Приглашение на уникальную встречу медиа-клуба получила и Бесценная болельщица ХК «Витязь» Татьяна Яскина. Статус «Бесценной Болельщицы» ХК «Витязь» и право возможность разделить Трофей «Бесценной Лиги» с известным нападающим Максимом Афиногеновым прямо на льду Татьяна получила в прошлом сезоне. Поддержать любимый клуб и насладиться игрой болельщица с супругом Сергеем Яскиным.

Я счастлива, что оказалась на таком мероприятии, познакомилась с самим Алексеем Морозовым. На встречу я пришла с супругом Сергеем. За «Витязь» болеем всей семьей вот уже 5-й сезон. Мы до сих пор вспоминаем, как я выходила на лед с Афиногеновым. Разделить с ним Трофей «Бесценной Лиги» было незабываемо, поэтому в наступившем сезоне я намерена снова взять главный приз! Активностей в «Бесценной Лиге» стало еще больше, и участвовать в ней еще интереснее, а желание победить все такое же сильное! Спасибо Mastercard и «Бесценной Лиге» за то, что продолжают исполнять заветные мечты и дарить бесценные моменты!» — поделилась своими впечатлениями болельщица.

Pre-sale билетов на Матч Звезд

В преддверии Недели Звезд Хоккея 2019 в период с 27 ноября по 3 декабря на сайте www.allstarweek.com предварительная продажа билетов только для держателей карт Mastercard — официального партнера Недели Звезд Хоккея 2019. Успейте первыми приобрести билеты на Неделю Звезд Хоккея 2019.

Активности и призы в этом сезоне

Напоминаем, что в рамках традиции «Бесценная Лига» каждый месяц в течение сезона КХЛ 2018/2019 самые активные болельщики, принимая участие в голосовании, помимо обычных призов, также получат шанс выиграть уникальные бесценные призы. Участник, который станет лидером по количеству голосов в общем рейтинге, получит шанс посмотреть хоккейный матч своего любимого клуба из комментаторской кабины.

Приятные сюрпризы ждут всех участников онлайн-активностей. На сайте www.mastercard.khl.ru уже появилась игра «Дай Пять». Лидер игры, который продержится в фаворитах до конца месяца, получит возможность посетить матч любимой команды и пожелать успеха любимому хоккеисту, по традиции хлопнув рукой по его игровой краге перед выходом на лед.

Чтобы присоединиться к традиции «Бесценная Лига» и получить возможность стать ее лидером, нужно зарегистрироваться на сайте www.mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ, доступном в Google Play и App Store

Стать участниками Бесценной Лиги могут совершеннолетние граждане стран-участниц Чемпионата КХЛ: России, Беларуси, Казахстана, Китая.

Присоединяйтесь, побеждайте и получайте бесценные эмоции от «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ! Ведь разделить любовь к игре — бесценно!

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Они получат уникальный общий трофей — Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения. Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.

Источник: mastercard.khl.ru

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